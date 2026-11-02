Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 02.11.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

02. November 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Vorsicht: Neigung zu überzogenen Vorstellungen. Sehen Sie auch eine Herzenssache nicht nur durch die rosarote Brille. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Sie können sich jetzt an ein neues Aufgabengebiet heranwagen. Nutzen Sie den Aufwind und setzen Sie ihn in Erfolg um. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Es ist nicht schlimm, einzugestehen, dass man etwas nicht weiß. Im Gegenteil: Schwächen zuzugeben, macht sympathisch. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Es kommt manches anders, als Sie es geplant haben. Bewahren Sie im Gespräch mit Kollegen unbedingt einen kühlen Kopf. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Löwen wissen ganz genau, wo und wie sich etwas erreichen lässt, was ihnen auch derzeit wieder einmal zugutekommt. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Die Unsicherheiten der letzten Tage haben ein Ende. Sie wissen nun ganz genau, welche Richtung für Sie die beste ist. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Die Glückshormone machen Sie zeitweise kopflos. Ständig wird Wichtiges vergessen, mit der inneren Ruhe ist es vorbei. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Spielen Sie nur Ihren ganzen Charme und Ihre Verführungskünste aus, um in einer Herzenssache an Ihr Ziel zu gelangen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Schieben Sie Behördenangelegenheiten nicht länger auf und regeln Sie anstehende finanzielle Dinge möglichst umgehend. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Eine Sorge hat sich als unberechtigt herausgestellt, sodass Sie auch wieder offen Ihre wahren Gefühle zeigen sollten. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Wenn Sie heute mit Ihrer Lage ein wenig unzufrieden sind, dann unternehmen Sie etwas. Von allein passiert gar nichts. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. In manchen Fällen lohnt es sich, Probleme erst einmal auf sich beruhen zu lassen. Vieles regelt sich von ganz allein.