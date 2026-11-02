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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 02.11.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Vorsicht: Neigung zu überzogenen Vorstellungen. Sehen Sie auch eine Herzenssache nicht nur durch die rosarote Brille.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Sie können sich jetzt an ein neues Aufgabengebiet heranwagen. Nutzen Sie den Aufwind und setzen Sie ihn in Erfolg um.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Es ist nicht schlimm, einzugestehen, dass man etwas nicht weiß. Im Gegenteil: Schwächen zuzugeben, macht sympathisch.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Es kommt manches anders, als Sie es geplant haben. Bewahren Sie im Gespräch mit Kollegen unbedingt einen kühlen Kopf.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Löwen wissen ganz genau, wo und wie sich etwas erreichen lässt, was ihnen auch derzeit wieder einmal zugutekommt.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Die Unsicherheiten der letzten Tage haben ein Ende. Sie wissen nun ganz genau, welche Richtung für Sie die beste ist.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Die Glückshormone machen Sie zeitweise kopflos. Ständig wird Wichtiges vergessen, mit der inneren Ruhe ist es vorbei.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Spielen Sie nur Ihren ganzen Charme und Ihre Verführungskünste aus, um in einer Herzenssache an Ihr Ziel zu gelangen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Schieben Sie Behördenangelegenheiten nicht länger auf und regeln Sie anstehende finanzielle Dinge möglichst umgehend.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Eine Sorge hat sich als unberechtigt herausgestellt, sodass Sie auch wieder offen Ihre wahren Gefühle zeigen sollten.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Wenn Sie heute mit Ihrer Lage ein wenig unzufrieden sind, dann unternehmen Sie etwas. Von allein passiert gar nichts.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

In manchen Fällen lohnt es sich, Probleme erst einmal auf sich beruhen zu lassen. Vieles regelt sich von ganz allein.

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