Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 02.10.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

02. Oktober 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Dies ist ganz gewiss nicht ein Tag zur Lösung der kleinen Alltagsprobleme. Ihnen sind jetzt größere Aufgaben zugedacht! Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Seien Sie heute besonders wachsam. Es könnte sich eine Chance ergeben, durch die gleich mehrere Probleme zu lösen sind. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Umfangreiche Vorüberlegungen sind wichtig, damit Sie im entscheidenden Moment die richtigen Argumente vorweisen können. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Bei alldem, was heute an Turbulenzen auf Sie einstürmt, könnte es gut sein, dass die Partnerschaft etwas zu kurz kommt. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Spitze Bemerkungen kommen heute nicht bei jedem gut an. Bedenken Sie, dass nicht alle den gleichen Humor haben wie Sie. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Erfolgserlebnisse in der Art, wie sie sich heute einstellen, sind genau das, was die Motivationskurve nach oben treibt. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Verliebte werden es heute besonders leicht haben. Die Sterne stehen gut und begünstigen die heiteren Seiten des Lebens. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Mit einem Mal scheint alles ganz einfach zu sein und Sie fragen sich, worin Ihre Unsicherheit der letzten Tage bestand. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Nicht mutlos alles grau in grau sehen. Setzen Sie mehr Vertrauen in die Zeit, die oftmals der beste Ratgeber sein kann. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Ein Hoch auf der Energiekurve: Kaum haben sich die ersten Erfolge eingestellt, sind Sie bereits wieder offen für Neues. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Bei dem sagenhaften Auftritt, den Sie heute hinlegen, dürfen Sie sich nicht wundern, wenn andere ins Schwärmen geraten. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Hektisches Treiben auf den Straßen, unausgesprochene Erwartungen in den Augen der Menschen, die Ihnen am Herzen liegen.