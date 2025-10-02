Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 02.10.2025
WIDDER
Dies ist ganz gewiss nicht ein Tag zur Lösung der kleinen Alltagsprobleme. Ihnen sind jetzt größere Aufgaben zugedacht!
STIER
Seien Sie heute besonders wachsam. Es könnte sich eine Chance ergeben, durch die gleich mehrere Probleme zu lösen sind.
ZWILLINGE
Umfangreiche Vorüberlegungen sind wichtig, damit Sie im entscheidenden Moment die richtigen Argumente vorweisen können.
KREBS
Bei alldem, was heute an Turbulenzen auf Sie einstürmt, könnte es gut sein, dass die Partnerschaft etwas zu kurz kommt.
LÖWE
Spitze Bemerkungen kommen heute nicht bei jedem gut an. Bedenken Sie, dass nicht alle den gleichen Humor haben wie Sie.
JUNGFRAU
Erfolgserlebnisse in der Art, wie sie sich heute einstellen, sind genau das, was die Motivationskurve nach oben treibt.
WAAGE
Verliebte werden es heute besonders leicht haben. Die Sterne stehen gut und begünstigen die heiteren Seiten des Lebens.
SKORPION
Mit einem Mal scheint alles ganz einfach zu sein und Sie fragen sich, worin Ihre Unsicherheit der letzten Tage bestand.
SCHÜTZE
Nicht mutlos alles grau in grau sehen. Setzen Sie mehr Vertrauen in die Zeit, die oftmals der beste Ratgeber sein kann.
STEINBOCK
Ein Hoch auf der Energiekurve: Kaum haben sich die ersten Erfolge eingestellt, sind Sie bereits wieder offen für Neues.
WASSERMANN
Bei dem sagenhaften Auftritt, den Sie heute hinlegen, dürfen Sie sich nicht wundern, wenn andere ins Schwärmen geraten.
FISCHE
Hektisches Treiben auf den Straßen, unausgesprochene Erwartungen in den Augen der Menschen, die Ihnen am Herzen liegen.
