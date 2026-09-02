Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 02.09.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

02. September 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Wenn Sie sich nicht Hals über Kopf verlieben, müsste etwas nicht mit rechten Dingen zugehen! Dieser Tag hat es in sich. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Immer mit der Ruhe! Die einzige Person, die hier drängelt, sind Sie selbst. Setzen Sie Ihren Partner nicht unter Druck! Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Nicht die Nacht zum Tage machen! Sorgen Sie für ausreichend Schlaf, ausgeruht werden Ihnen viele Dinge leichter fallen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Es lohnt sich, eine getroffene Entscheidung noch einmal zu überdenken. Das könnte Ihnen am Arbeitsplatz Ärger ersparen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Ihr Partner wird langsam ungeduldig und verlangt Klarheit von Ihnen. Sie sollten ihn jetzt nicht mehr länger hinhalten. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Heute geben Ihre Sterne grünes Licht. Sie könnten Aufgaben bewerkstelligen, die andere und auch Sie selbst überraschen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Lassen Sie sich von kleinen Auseinandersetzungen nicht den Tag verderben. Im Privatleben läuft alles wie am Schnürchen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Wenn Sie Ihre Möglichkeiten in Zukunft nicht nur theoretisch einsetzten, könnten Sie mit Gewinn und Fortkommen rechnen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Die Versuchung, mehr auszugeben als geplant, ist in der Tat sehr groß. Behalten Sie unbedingt Ihren Kontostand im Auge! Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Für Sie ist dies ein besonders angenehmer Tag mit allerlei netten Überraschungen. Die Gefühle laufen auf vollen Touren. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Ziehen Sie einen Streit nicht aus falschem Stolz in die Länge. Es wäre gut, wenn die Versöhnung noch heute stattfindet. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Nicht mutlos alles grau in grau sehen. Setzen Sie mehr Vertrauen in die Zeit, die oftmals der beste Ratgeber sein kann.