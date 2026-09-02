Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 02.09.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Wenn Sie sich nicht Hals über Kopf verlieben, müsste etwas nicht mit rechten Dingen zugehen! Dieser Tag hat es in sich.
STIER
Immer mit der Ruhe! Die einzige Person, die hier drängelt, sind Sie selbst. Setzen Sie Ihren Partner nicht unter Druck!
ZWILLINGE
Nicht die Nacht zum Tage machen! Sorgen Sie für ausreichend Schlaf, ausgeruht werden Ihnen viele Dinge leichter fallen.
KREBS
Es lohnt sich, eine getroffene Entscheidung noch einmal zu überdenken. Das könnte Ihnen am Arbeitsplatz Ärger ersparen.
LÖWE
Ihr Partner wird langsam ungeduldig und verlangt Klarheit von Ihnen. Sie sollten ihn jetzt nicht mehr länger hinhalten.
JUNGFRAU
Heute geben Ihre Sterne grünes Licht. Sie könnten Aufgaben bewerkstelligen, die andere und auch Sie selbst überraschen.
WAAGE
Lassen Sie sich von kleinen Auseinandersetzungen nicht den Tag verderben. Im Privatleben läuft alles wie am Schnürchen.
SKORPION
Wenn Sie Ihre Möglichkeiten in Zukunft nicht nur theoretisch einsetzten, könnten Sie mit Gewinn und Fortkommen rechnen.
SCHÜTZE
Die Versuchung, mehr auszugeben als geplant, ist in der Tat sehr groß. Behalten Sie unbedingt Ihren Kontostand im Auge!
STEINBOCK
Für Sie ist dies ein besonders angenehmer Tag mit allerlei netten Überraschungen. Die Gefühle laufen auf vollen Touren.
WASSERMANN
Ziehen Sie einen Streit nicht aus falschem Stolz in die Länge. Es wäre gut, wenn die Versöhnung noch heute stattfindet.
FISCHE
Nicht mutlos alles grau in grau sehen. Setzen Sie mehr Vertrauen in die Zeit, die oftmals der beste Ratgeber sein kann.
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