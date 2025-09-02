Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 02.09.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

02. September 2025 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Achten Sie darauf, nicht zu selbstsicher zu werden – schnell schleichen sich sonst Fehler ein, die Konsequenzen hätten. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Für Sie ist dies ein besonders angenehmer Tag mit allerlei netten Überraschungen. Die Gefühle laufen auf vollen Touren. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Ihre Skepsis wird einiges infrage stellen und Schwierigkeiten bereiten. Versuchen Sie wenigstens, die Ruhe zu bewahren. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Sie haben viele Möglichkeiten, Ihre Fähigkeiten einzusetzen und Erfolge zu erzielen. Achten Sie aber auf Ihre Finanzen! Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Der Power-Planet verhilft Ihrem Ego aufs Siegertreppchen. Achten Sie dennoch darauf, sich nicht unnötig zu verausgaben. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Lockern Sie jetzt ein paar Einstellungen, um jemandem zu zeigen, dass man wirklich gut mit Ihnen über alles reden kann. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Es läuft heute alles ganz nach Ihren Erwartungen. Mit den persönlichen Erfolgen wächst auch Ihr Selbstvertrauen wieder. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Mit etwas Abstand betrachtet, wirkt ein Problem gar nicht mehr so beängstigend. Sie können sich also wieder entspannen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Gerade weil die Angespanntheit am Arbeitsplatz spürbar ist, sollten Sie Auseinandersetzungen vermeiden, wo es nur geht. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Wenn Sie Ihre Möglichkeiten in Zukunft nicht nur theoretisch einsetzten, könnten Sie mit Gewinn und Fortkommen rechnen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Es reicht derzeit nicht, die Dinge sich allein entwickeln zu lassen. Sie müssen Ihrem Glück schon ein wenig nachhelfen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Erschöpfung könnte sich momentan auch als Überempfindlichkeit bemerkbar machen. Gönnen Sie sich heute unbedingt Pausen.