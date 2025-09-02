AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 02.09.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Achten Sie darauf, nicht zu selbstsicher zu werden – schnell schleichen sich sonst Fehler ein, die Konsequenzen hätten.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Für Sie ist dies ein besonders angenehmer Tag mit allerlei netten Überraschungen. Die Gefühle laufen auf vollen Touren.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Ihre Skepsis wird einiges infrage stellen und Schwierigkeiten bereiten. Versuchen Sie wenigstens, die Ruhe zu bewahren.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Sie haben viele Möglichkeiten, Ihre Fähigkeiten einzusetzen und Erfolge zu erzielen. Achten Sie aber auf Ihre Finanzen!

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Der Power-Planet verhilft Ihrem Ego aufs Siegertreppchen. Achten Sie dennoch darauf, sich nicht unnötig zu verausgaben.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Lockern Sie jetzt ein paar Einstellungen, um jemandem zu zeigen, dass man wirklich gut mit Ihnen über alles reden kann.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Es läuft heute alles ganz nach Ihren Erwartungen. Mit den persönlichen Erfolgen wächst auch Ihr Selbstvertrauen wieder.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Mit etwas Abstand betrachtet, wirkt ein Problem gar nicht mehr so beängstigend. Sie können sich also wieder entspannen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Gerade weil die Angespanntheit am Arbeitsplatz spürbar ist, sollten Sie Auseinandersetzungen vermeiden, wo es nur geht.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Wenn Sie Ihre Möglichkeiten in Zukunft nicht nur theoretisch einsetzten, könnten Sie mit Gewinn und Fortkommen rechnen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Es reicht derzeit nicht, die Dinge sich allein entwickeln zu lassen. Sie müssen Ihrem Glück schon ein wenig nachhelfen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Erschöpfung könnte sich momentan auch als Überempfindlichkeit bemerkbar machen. Gönnen Sie sich heute unbedingt Pausen.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.