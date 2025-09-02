Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 02.09.2025
WIDDER
Achten Sie darauf, nicht zu selbstsicher zu werden – schnell schleichen sich sonst Fehler ein, die Konsequenzen hätten.
STIER
Für Sie ist dies ein besonders angenehmer Tag mit allerlei netten Überraschungen. Die Gefühle laufen auf vollen Touren.
ZWILLINGE
Ihre Skepsis wird einiges infrage stellen und Schwierigkeiten bereiten. Versuchen Sie wenigstens, die Ruhe zu bewahren.
KREBS
Sie haben viele Möglichkeiten, Ihre Fähigkeiten einzusetzen und Erfolge zu erzielen. Achten Sie aber auf Ihre Finanzen!
LÖWE
Der Power-Planet verhilft Ihrem Ego aufs Siegertreppchen. Achten Sie dennoch darauf, sich nicht unnötig zu verausgaben.
JUNGFRAU
Lockern Sie jetzt ein paar Einstellungen, um jemandem zu zeigen, dass man wirklich gut mit Ihnen über alles reden kann.
WAAGE
Es läuft heute alles ganz nach Ihren Erwartungen. Mit den persönlichen Erfolgen wächst auch Ihr Selbstvertrauen wieder.
SKORPION
Mit etwas Abstand betrachtet, wirkt ein Problem gar nicht mehr so beängstigend. Sie können sich also wieder entspannen.
SCHÜTZE
Gerade weil die Angespanntheit am Arbeitsplatz spürbar ist, sollten Sie Auseinandersetzungen vermeiden, wo es nur geht.
STEINBOCK
Wenn Sie Ihre Möglichkeiten in Zukunft nicht nur theoretisch einsetzten, könnten Sie mit Gewinn und Fortkommen rechnen.
WASSERMANN
Es reicht derzeit nicht, die Dinge sich allein entwickeln zu lassen. Sie müssen Ihrem Glück schon ein wenig nachhelfen.
FISCHE
Erschöpfung könnte sich momentan auch als Überempfindlichkeit bemerkbar machen. Gönnen Sie sich heute unbedingt Pausen.
