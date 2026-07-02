Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 02.07.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Die Lust an der Arbeit hält sich heute wahrscheinlich in Grenzen. Alles läuft aber ganz entspannt in geregelten Bahnen.
STIER
Wenn Behördengänge anstehen, sollten Sie diese heute vorbereiten und unbedingt bei allernächster Gelegenheit abwickeln.
ZWILLINGE
Dank Ihres Selbstvertrauens stellen schwierige Mitmenschen keine nennenswerten Hindernisse dar. Sie punkten mit Charme.
KREBS
Da Ihnen der direkte Weg irgendwie suspekt erscheint, werden Sie vor allem am Vormittag immer wieder verhandeln müssen.
LÖWE
Umfangreiche Vorüberlegungen sind wichtig, damit Sie im entscheidenden Moment die richtigen Argumente vorweisen können.
JUNGFRAU
Seien Sie heute besonders wachsam. Es könnte sich eine Chance ergeben, durch die gleich mehrere Probleme zu lösen sind.
WAAGE
Erfolgserlebnisse in der Art, wie sie sich heute einstellen, sind genau das, was die Motivationskurve nach oben treibt.
SKORPION
Sie haben eine gute Möglichkeit, in Liebesangelegenheiten einen großen Wurf zu landen. Lassen Sie Ihren Charme spielen.
SCHÜTZE
Sie haben viele Möglichkeiten, Ihre Fähigkeiten einzusetzen und Erfolge zu erzielen. Achten Sie aber auf Ihre Finanzen!
STEINBOCK
Hektisches Treiben auf den Straßen, unausgesprochene Erwartungen in den Augen der Menschen, die Ihnen am Herzen liegen.
WASSERMANN
Es läuft heute alles ganz nach Ihren Erwartungen. Mit den persönlichen Erfolgen wächst auch Ihr Selbstvertrauen wieder.
FISCHE
Der Power-Planet verhilft Ihrem Ego aufs Siegertreppchen. Achten Sie dennoch darauf, sich nicht unnötig zu verausgaben.
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