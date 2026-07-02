Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 02.07.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

02. Juli 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Die Lust an der Arbeit hält sich heute wahrscheinlich in Grenzen. Alles läuft aber ganz entspannt in geregelten Bahnen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Wenn Behördengänge anstehen, sollten Sie diese heute vorbereiten und unbedingt bei allernächster Gelegenheit abwickeln. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Dank Ihres Selbstvertrauens stellen schwierige Mitmenschen keine nennenswerten Hindernisse dar. Sie punkten mit Charme. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Da Ihnen der direkte Weg irgendwie suspekt erscheint, werden Sie vor allem am Vormittag immer wieder verhandeln müssen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Umfangreiche Vorüberlegungen sind wichtig, damit Sie im entscheidenden Moment die richtigen Argumente vorweisen können. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Seien Sie heute besonders wachsam. Es könnte sich eine Chance ergeben, durch die gleich mehrere Probleme zu lösen sind. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Erfolgserlebnisse in der Art, wie sie sich heute einstellen, sind genau das, was die Motivationskurve nach oben treibt. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Sie haben eine gute Möglichkeit, in Liebesangelegenheiten einen großen Wurf zu landen. Lassen Sie Ihren Charme spielen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie haben viele Möglichkeiten, Ihre Fähigkeiten einzusetzen und Erfolge zu erzielen. Achten Sie aber auf Ihre Finanzen! Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Hektisches Treiben auf den Straßen, unausgesprochene Erwartungen in den Augen der Menschen, die Ihnen am Herzen liegen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Es läuft heute alles ganz nach Ihren Erwartungen. Mit den persönlichen Erfolgen wächst auch Ihr Selbstvertrauen wieder. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Der Power-Planet verhilft Ihrem Ego aufs Siegertreppchen. Achten Sie dennoch darauf, sich nicht unnötig zu verausgaben.