Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 02.06.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Kritik an Ihren Arbeitsergebnissen sollte auf keinen Fall zu persönlich genommen werden. Ihr Chef zählt auf Ihr Können.
STIER
Heute ist ein ausgesprochen günstiger Tag, um endlich das umzusetzen, was Sie sich schon seit Langem vorgenommen haben.
ZWILLINGE
Obwohl Sie es eigentlich im Vorfeld wussten, dass ein Gespräch nicht einfach wird, kostet es Sie heute sehr viel Kraft.
KREBS
Nicht die Nacht zum Tage machen! Sorgen Sie für ausreichend Schlaf, ausgeruht werden Ihnen viele Dinge leichter fallen.
LÖWE
Heute geben Ihre Sterne grünes Licht. Sie könnten Aufgaben bewerkstelligen, die andere und auch Sie selbst überraschen.
JUNGFRAU
Ihr Partner wird langsam ungeduldig und verlangt Klarheit von Ihnen. Sie sollten ihn jetzt nicht mehr länger hinhalten.
WAAGE
Deutlich macht sich eine Positivphase bemerkbar. Sie können erreichen, was Ihnen das Schicksal bisher vorenthalten hat.
SKORPION
In Stresssituationen behalten Sie die Nerven und beweisen dadurch, dass Sie derzeit belastbarer sind als manch anderer.
SCHÜTZE
Lassen Sie sich von kleinen Auseinandersetzungen nicht den Tag verderben. Im Privatleben läuft alles wie am Schnürchen.
STEINBOCK
Bei alldem, was heute an Turbulenzen auf Sie einstürmt, könnte es gut sein, dass die Partnerschaft etwas zu kurz kommt.
WASSERMANN
Die Versuchung, mehr auszugeben als geplant, ist in der Tat sehr groß. Behalten Sie unbedingt Ihren Kontostand im Auge!
FISCHE
Eine Behauptung, die jemand aufgestellt hat, stimmt nicht. Also besteht für Sie auch kein Grund, sich zu rechtfertigen.
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