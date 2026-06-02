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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 02.06.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Kritik an Ihren Arbeitsergebnissen sollte auf keinen Fall zu persönlich genommen werden. Ihr Chef zählt auf Ihr Können.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Heute ist ein ausgesprochen günstiger Tag, um endlich das umzusetzen, was Sie sich schon seit Langem vorgenommen haben.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Obwohl Sie es eigentlich im Vorfeld wussten, dass ein Gespräch nicht einfach wird, kostet es Sie heute sehr viel Kraft.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Nicht die Nacht zum Tage machen! Sorgen Sie für ausreichend Schlaf, ausgeruht werden Ihnen viele Dinge leichter fallen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Heute geben Ihre Sterne grünes Licht. Sie könnten Aufgaben bewerkstelligen, die andere und auch Sie selbst überraschen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Ihr Partner wird langsam ungeduldig und verlangt Klarheit von Ihnen. Sie sollten ihn jetzt nicht mehr länger hinhalten.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Deutlich macht sich eine Positivphase bemerkbar. Sie können erreichen, was Ihnen das Schicksal bisher vorenthalten hat.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

In Stresssituationen behalten Sie die Nerven und beweisen dadurch, dass Sie derzeit belastbarer sind als manch anderer.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Lassen Sie sich von kleinen Auseinandersetzungen nicht den Tag verderben. Im Privatleben läuft alles wie am Schnürchen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Bei alldem, was heute an Turbulenzen auf Sie einstürmt, könnte es gut sein, dass die Partnerschaft etwas zu kurz kommt.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Die Versuchung, mehr auszugeben als geplant, ist in der Tat sehr groß. Behalten Sie unbedingt Ihren Kontostand im Auge!

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Eine Behauptung, die jemand aufgestellt hat, stimmt nicht. Also besteht für Sie auch kein Grund, sich zu rechtfertigen.

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