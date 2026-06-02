Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 02.06.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

02. Juni 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Kritik an Ihren Arbeitsergebnissen sollte auf keinen Fall zu persönlich genommen werden. Ihr Chef zählt auf Ihr Können. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Heute ist ein ausgesprochen günstiger Tag, um endlich das umzusetzen, was Sie sich schon seit Langem vorgenommen haben. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Obwohl Sie es eigentlich im Vorfeld wussten, dass ein Gespräch nicht einfach wird, kostet es Sie heute sehr viel Kraft. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Nicht die Nacht zum Tage machen! Sorgen Sie für ausreichend Schlaf, ausgeruht werden Ihnen viele Dinge leichter fallen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Heute geben Ihre Sterne grünes Licht. Sie könnten Aufgaben bewerkstelligen, die andere und auch Sie selbst überraschen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Ihr Partner wird langsam ungeduldig und verlangt Klarheit von Ihnen. Sie sollten ihn jetzt nicht mehr länger hinhalten. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Deutlich macht sich eine Positivphase bemerkbar. Sie können erreichen, was Ihnen das Schicksal bisher vorenthalten hat. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. In Stresssituationen behalten Sie die Nerven und beweisen dadurch, dass Sie derzeit belastbarer sind als manch anderer. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Lassen Sie sich von kleinen Auseinandersetzungen nicht den Tag verderben. Im Privatleben läuft alles wie am Schnürchen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Bei alldem, was heute an Turbulenzen auf Sie einstürmt, könnte es gut sein, dass die Partnerschaft etwas zu kurz kommt. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Die Versuchung, mehr auszugeben als geplant, ist in der Tat sehr groß. Behalten Sie unbedingt Ihren Kontostand im Auge! Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Eine Behauptung, die jemand aufgestellt hat, stimmt nicht. Also besteht für Sie auch kein Grund, sich zu rechtfertigen.