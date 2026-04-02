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Horoskop: Das Tageshoroskop vom 02.04.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Umfangreiche Vorüberlegungen sind wichtig, damit Sie im entscheidenden Moment die richtigen Argumente vorweisen können.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Ein Hoch auf der Energiekurve: Kaum haben sich die ersten Erfolge eingestellt, sind Sie bereits wieder offen für Neues.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Mit einem Mal scheint alles ganz einfach zu sein und Sie fragen sich, worin Ihre Unsicherheit der letzten Tage bestand.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Erfolgserlebnisse in der Art, wie sie sich heute einstellen, sind genau das, was die Motivationskurve nach oben treibt.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Sie haben eine gute Möglichkeit, in Liebesangelegenheiten einen großen Wurf zu landen. Lassen Sie Ihren Charme spielen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Der Power-Planet verhilft Ihrem Ego aufs Siegertreppchen. Achten Sie dennoch darauf, sich nicht unnötig zu verausgaben.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Hektisches Treiben auf den Straßen, unausgesprochene Erwartungen in den Augen der Menschen, die Ihnen am Herzen liegen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Gehen Sie an eine neue Aufgabe konstruktiv und selbstbewusst heran, dann wird sie ganz bestimmt auch gelingen. Nur Mut!

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Die kleinen Stolpersteinchen, die man Ihnen in den Weg legt, sind leider nicht so schnell beiseitezuräumen wie gehofft.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Wer sein Image durch teure Neuanschaffungen aufzubessern gedenkt, der vergleiche wenigstens zuvor sorgfältig die Preise.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Richten Sie heute Ihre ganze Aufmerksamkeit auf die wirklich wichtigen Belange. Alles andere raubt Ihnen wertvolle Zeit.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Gelassenheit macht sich bezahlt: Fische-Geborene können heute ohne schlechtes Gewissen mit halber Kraft vorankommen.

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