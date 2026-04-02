Horoskop: Das Tageshoroskop vom 02.04.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Umfangreiche Vorüberlegungen sind wichtig, damit Sie im entscheidenden Moment die richtigen Argumente vorweisen können.
STIER
Ein Hoch auf der Energiekurve: Kaum haben sich die ersten Erfolge eingestellt, sind Sie bereits wieder offen für Neues.
ZWILLINGE
Mit einem Mal scheint alles ganz einfach zu sein und Sie fragen sich, worin Ihre Unsicherheit der letzten Tage bestand.
KREBS
Erfolgserlebnisse in der Art, wie sie sich heute einstellen, sind genau das, was die Motivationskurve nach oben treibt.
LÖWE
Sie haben eine gute Möglichkeit, in Liebesangelegenheiten einen großen Wurf zu landen. Lassen Sie Ihren Charme spielen.
JUNGFRAU
Der Power-Planet verhilft Ihrem Ego aufs Siegertreppchen. Achten Sie dennoch darauf, sich nicht unnötig zu verausgaben.
WAAGE
Hektisches Treiben auf den Straßen, unausgesprochene Erwartungen in den Augen der Menschen, die Ihnen am Herzen liegen.
SKORPION
Gehen Sie an eine neue Aufgabe konstruktiv und selbstbewusst heran, dann wird sie ganz bestimmt auch gelingen. Nur Mut!
SCHÜTZE
Die kleinen Stolpersteinchen, die man Ihnen in den Weg legt, sind leider nicht so schnell beiseitezuräumen wie gehofft.
STEINBOCK
Wer sein Image durch teure Neuanschaffungen aufzubessern gedenkt, der vergleiche wenigstens zuvor sorgfältig die Preise.
WASSERMANN
Richten Sie heute Ihre ganze Aufmerksamkeit auf die wirklich wichtigen Belange. Alles andere raubt Ihnen wertvolle Zeit.
FISCHE
Gelassenheit macht sich bezahlt: Fische-Geborene können heute ohne schlechtes Gewissen mit halber Kraft vorankommen.
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