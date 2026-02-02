Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 02.02.2026

Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

02. Februar 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Sie dürften mit sich und der Welt vollauf zufrieden sein. Im Berufsleben sieht es gut aus, in der Liebe sogar blendend. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. In Stresssituationen behalten Sie die Nerven und beweisen dadurch, dass Sie derzeit belastbarer sind als manch anderer. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Der Tag erweist sich als vorteilhaft für ein Kaufangebot. Halten Sie mit Ihren eigenen Absichten nicht hinter dem Berg. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Krebs-Geborene zeigen sich nun besonders tolerant und sehen mit Leichtigkeit über partnerschaftliche Hürden hinweg. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Die Versuchung, mehr auszugeben als geplant, ist in der Tat sehr groß. Behalten Sie unbedingt Ihren Kontostand im Auge! Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Private Angelegenheiten drängen sich in den Vordergrund, aber Sie dürfen den Blick für das Wesentliche nicht verlieren. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Ihre Skepsis wird einiges infrage stellen und Schwierigkeiten bereiten. Versuchen Sie wenigstens, die Ruhe zu bewahren. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Nicht mutlos alles grau in grau sehen. Setzen Sie mehr Vertrauen in die Zeit, die oftmals der beste Ratgeber sein kann. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Im Berufsleben dürften Sie auf interessante Erkenntnisse stoßen. Wesentliche Entscheidungen äußerst vorsichtig abwägen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Bei dem sagenhaften Auftritt, den Sie heute hinlegen, dürfen Sie sich nicht wundern, wenn andere ins Schwärmen geraten. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Eine Behauptung, die jemand aufgestellt hat, stimmt nicht. Also besteht für Sie auch kein Grund, sich zu rechtfertigen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Gerade weil die Angespanntheit am Arbeitsplatz spürbar ist, sollten Sie Auseinandersetzungen vermeiden, wo es nur geht.