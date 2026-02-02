Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 02.02.2026
WIDDER
Sie dürften mit sich und der Welt vollauf zufrieden sein. Im Berufsleben sieht es gut aus, in der Liebe sogar blendend.
STIER
In Stresssituationen behalten Sie die Nerven und beweisen dadurch, dass Sie derzeit belastbarer sind als manch anderer.
ZWILLINGE
Der Tag erweist sich als vorteilhaft für ein Kaufangebot. Halten Sie mit Ihren eigenen Absichten nicht hinter dem Berg.
KREBS
Krebs-Geborene zeigen sich nun besonders tolerant und sehen mit Leichtigkeit über partnerschaftliche Hürden hinweg.
LÖWE
Die Versuchung, mehr auszugeben als geplant, ist in der Tat sehr groß. Behalten Sie unbedingt Ihren Kontostand im Auge!
JUNGFRAU
Private Angelegenheiten drängen sich in den Vordergrund, aber Sie dürfen den Blick für das Wesentliche nicht verlieren.
WAAGE
Ihre Skepsis wird einiges infrage stellen und Schwierigkeiten bereiten. Versuchen Sie wenigstens, die Ruhe zu bewahren.
SKORPION
Nicht mutlos alles grau in grau sehen. Setzen Sie mehr Vertrauen in die Zeit, die oftmals der beste Ratgeber sein kann.
SCHÜTZE
Im Berufsleben dürften Sie auf interessante Erkenntnisse stoßen. Wesentliche Entscheidungen äußerst vorsichtig abwägen.
STEINBOCK
Bei dem sagenhaften Auftritt, den Sie heute hinlegen, dürfen Sie sich nicht wundern, wenn andere ins Schwärmen geraten.
WASSERMANN
Eine Behauptung, die jemand aufgestellt hat, stimmt nicht. Also besteht für Sie auch kein Grund, sich zu rechtfertigen.
FISCHE
Gerade weil die Angespanntheit am Arbeitsplatz spürbar ist, sollten Sie Auseinandersetzungen vermeiden, wo es nur geht.
