Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 01.10.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Ohne intensiven Einsatz kommt beruflich jetzt nichts ins Rollen. Strengen Sie sich an und sammeln Sie Punkte beim Chef!
STIER
Sie können momentan leichter als gewöhnlich Sympathien erwerben. Auch für berufliche Pläne ist der heutige Tag günstig.
ZWILLINGE
Sehnen Sie sich insgeheim nach einem Tapetenwechsel? Sie sollten in der Tat einmal wieder andere Menschen kennenlernen.
KREBS
Ihre augenblickliche Lage ist ziemlich anstrengend. Zum Glück finden Sie am Abend die Möglichkeit, sich zurückzuziehen.
LÖWE
Dank Ihrer Menschenkenntnis sind Sie nicht zu täuschen. Äußern Sie Einwände auch dann, wenn es Ihnen übereilt vorkommt.
JUNGFRAU
Besser, wenn Sie heute einem bestimmten Menschen aus dem Wege gingen. Er könnte sich Ihnen gegenüber gereizt verhalten.
WAAGE
Wenn Behördengänge anstehen, sollten Sie diese heute vorbereiten und unbedingt bei allernächster Gelegenheit abwickeln.
SKORPION
Dank Ihres Selbstvertrauens stellen schwierige Mitmenschen keine nennenswerten Hindernisse dar. Sie punkten mit Charme.
SCHÜTZE
Umfangreiche Vorüberlegungen sind wichtig, damit Sie im entscheidenden Moment die richtigen Argumente vorweisen können.
STEINBOCK
Spitze Bemerkungen kommen heute nicht bei jedem gut an. Bedenken Sie, dass nicht alle den gleichen Humor haben wie Sie.
WASSERMANN
Hektisches Treiben auf den Straßen, unausgesprochene Erwartungen in den Augen der Menschen, die Ihnen am Herzen liegen.
FISCHE
Mit einem Mal scheint alles ganz einfach zu sein und Sie fragen sich, worin Ihre Unsicherheit der letzten Tage bestand.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen