Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 01.10.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

01. Oktober 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Ohne intensiven Einsatz kommt beruflich jetzt nichts ins Rollen. Strengen Sie sich an und sammeln Sie Punkte beim Chef! Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Sie können momentan leichter als gewöhnlich Sympathien erwerben. Auch für berufliche Pläne ist der heutige Tag günstig. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Sehnen Sie sich insgeheim nach einem Tapetenwechsel? Sie sollten in der Tat einmal wieder andere Menschen kennenlernen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Ihre augenblickliche Lage ist ziemlich anstrengend. Zum Glück finden Sie am Abend die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Dank Ihrer Menschenkenntnis sind Sie nicht zu täuschen. Äußern Sie Einwände auch dann, wenn es Ihnen übereilt vorkommt. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Besser, wenn Sie heute einem bestimmten Menschen aus dem Wege gingen. Er könnte sich Ihnen gegenüber gereizt verhalten. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Wenn Behördengänge anstehen, sollten Sie diese heute vorbereiten und unbedingt bei allernächster Gelegenheit abwickeln. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Dank Ihres Selbstvertrauens stellen schwierige Mitmenschen keine nennenswerten Hindernisse dar. Sie punkten mit Charme. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Umfangreiche Vorüberlegungen sind wichtig, damit Sie im entscheidenden Moment die richtigen Argumente vorweisen können. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Spitze Bemerkungen kommen heute nicht bei jedem gut an. Bedenken Sie, dass nicht alle den gleichen Humor haben wie Sie. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Hektisches Treiben auf den Straßen, unausgesprochene Erwartungen in den Augen der Menschen, die Ihnen am Herzen liegen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Mit einem Mal scheint alles ganz einfach zu sein und Sie fragen sich, worin Ihre Unsicherheit der letzten Tage bestand.