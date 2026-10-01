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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 01.10.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Ohne intensiven Einsatz kommt beruflich jetzt nichts ins Rollen. Strengen Sie sich an und sammeln Sie Punkte beim Chef!

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Sie können momentan leichter als gewöhnlich Sympathien erwerben. Auch für berufliche Pläne ist der heutige Tag günstig.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Sehnen Sie sich insgeheim nach einem Tapetenwechsel? Sie sollten in der Tat einmal wieder andere Menschen kennenlernen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Ihre augenblickliche Lage ist ziemlich anstrengend. Zum Glück finden Sie am Abend die Möglichkeit, sich zurückzuziehen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Dank Ihrer Menschenkenntnis sind Sie nicht zu täuschen. Äußern Sie Einwände auch dann, wenn es Ihnen übereilt vorkommt.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Besser, wenn Sie heute einem bestimmten Menschen aus dem Wege gingen. Er könnte sich Ihnen gegenüber gereizt verhalten.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Wenn Behördengänge anstehen, sollten Sie diese heute vorbereiten und unbedingt bei allernächster Gelegenheit abwickeln.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Dank Ihres Selbstvertrauens stellen schwierige Mitmenschen keine nennenswerten Hindernisse dar. Sie punkten mit Charme.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Umfangreiche Vorüberlegungen sind wichtig, damit Sie im entscheidenden Moment die richtigen Argumente vorweisen können.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Spitze Bemerkungen kommen heute nicht bei jedem gut an. Bedenken Sie, dass nicht alle den gleichen Humor haben wie Sie.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Hektisches Treiben auf den Straßen, unausgesprochene Erwartungen in den Augen der Menschen, die Ihnen am Herzen liegen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Mit einem Mal scheint alles ganz einfach zu sein und Sie fragen sich, worin Ihre Unsicherheit der letzten Tage bestand.

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