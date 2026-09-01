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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 01.09.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Endlich legen sich Nervosität und Anspannung. Die zeitliche Distanz zu einem Problem schafft die nötige Erholungspause.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Niemand kann alles wissen! Es ist durchaus keine Schande, wenn man zu bestimmten Themen einmal schweigt und nur zuhört.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Derzeit stehen alle Ampeln auf Rot! Nutzen Sie diese Phase dazu, alte Projekte noch einmal gründlichst zu überarbeiten.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Was am Vormittag noch keineswegs rosig aussieht, das pendelt sich im Laufe des Tages zur allseitigen Zufriedenheit ein.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Reden Sie nicht allzu offen über Ihre Gedanken. Sie könnten dabei auf Unverständnis stoßen. Beruflich engagierter sein.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Verschieben Sie eine weitreichende Entscheidung noch ein wenig. Heute würden sich für Sie nur Nachteile daraus ergeben.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Sie werden einer Versuchung kaum widerstehen können, auch wenn Ihr persönlicher Haushaltsplan dadurch ins Wanken gerät.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Finden Sie heraus, was genau Sie wollen. Sie werden sehen: Mithilfe von Saturn und Pluto klappt es dann wie von selbst.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Ihre Unsicherheit ist völlig unbegründet. Auch wenn ein Aufgabenbereich für Sie neu ist, werden Sie ihm gewachsen sein.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Ihre Unsicherheit ist völlig unberechtigt. So, wie Sie sich einbringen, ist der Erfolg eines Projektes fast garantiert.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Kritik an Ihren Arbeitsergebnissen sollte auf keinen Fall zu persönlich genommen werden. Ihr Chef zählt auf Ihr Können.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Obwohl Sie es eigentlich im Vorfeld wussten, dass ein Gespräch nicht einfach wird, kostet es Sie heute sehr viel Kraft.

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