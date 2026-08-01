Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 01.08.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Wichtige Vorhaben sollten lieber aufgeschoben werden. Da sind zu viele Dinge, die Ihnen ständig durch den Kopf gehen.
STIER
Zu Ihrem eigenen Erstaunen werden Dinge, die Ihnen bisher schwer von der Hand gingen, jetzt mühelos zu schaffen sein.
ZWILLINGE
Der Tag wird allerhand Engagement von Ihnen erfordern. Bei Veränderungsabsichten ist im Moment noch Vorsicht geboten.
KREBS
Wieder einmal viel Lärm um nichts! Machen Sie darum künftig um streitsüchtige Spezies lieber einen ganz großen Bogen.
LÖWE
Familieninteressen sollten in alle Pläne miteinbezogen werden. Sie dürften bald zu Ihrer gewohnten Form zurückfinden.
JUNGFRAU
Ein offenes Wort mag zwar nicht jedem gefallen, sorgt aber für Klarheit. Bleiben Sie auf jeden Fall kompromissbereit.
WAAGE
Eine abwechslungsreiche Zeit mit vielen netten Überraschungen. Gemeinsame Pläne gestalten diesen Tag besonders schön.
SKORPION
Mit etwas Abstand betrachtet, ist ein Problem gar nicht so unlösbar, wie es erschien. Sie können zuversichtlich sein.
SCHÜTZE
Das tägliche Einerlei wird Ihnen zu eintönig. Was hält Sie davon ab, die Initiative zu ergreifen, um etwas zu ändern?
STEINBOCK
Vorsicht: Neigung zu überzogenen Vorstellungen. Sehen Sie auch eine Herzenssache nicht nur durch die rosarote Brille.
WASSERMANN
Sie können sich jetzt an ein neues Aufgabengebiet heranwagen. Nutzen Sie den Aufwind und setzen Sie ihn in Erfolg um.
FISCHE
Es ist nicht schlimm, einzugestehen, dass man etwas nicht weiß. Im Gegenteil: Schwächen zuzugeben, macht sympathisch.
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