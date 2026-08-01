Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 01.08.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

01. August 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Wichtige Vorhaben sollten lieber aufgeschoben werden. Da sind zu viele Dinge, die Ihnen ständig durch den Kopf gehen. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Zu Ihrem eigenen Erstaunen werden Dinge, die Ihnen bisher schwer von der Hand gingen, jetzt mühelos zu schaffen sein. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Der Tag wird allerhand Engagement von Ihnen erfordern. Bei Veränderungsabsichten ist im Moment noch Vorsicht geboten. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Wieder einmal viel Lärm um nichts! Machen Sie darum künftig um streitsüchtige Spezies lieber einen ganz großen Bogen. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Familieninteressen sollten in alle Pläne miteinbezogen werden. Sie dürften bald zu Ihrer gewohnten Form zurückfinden. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Ein offenes Wort mag zwar nicht jedem gefallen, sorgt aber für Klarheit. Bleiben Sie auf jeden Fall kompromissbereit. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Eine abwechslungsreiche Zeit mit vielen netten Überraschungen. Gemeinsame Pläne gestalten diesen Tag besonders schön. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Mit etwas Abstand betrachtet, ist ein Problem gar nicht so unlösbar, wie es erschien. Sie können zuversichtlich sein. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Das tägliche Einerlei wird Ihnen zu eintönig. Was hält Sie davon ab, die Initiative zu ergreifen, um etwas zu ändern? Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Vorsicht: Neigung zu überzogenen Vorstellungen. Sehen Sie auch eine Herzenssache nicht nur durch die rosarote Brille. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Sie können sich jetzt an ein neues Aufgabengebiet heranwagen. Nutzen Sie den Aufwind und setzen Sie ihn in Erfolg um. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Es ist nicht schlimm, einzugestehen, dass man etwas nicht weiß. Im Gegenteil: Schwächen zuzugeben, macht sympathisch.