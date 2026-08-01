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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 01.08.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Wichtige Vorhaben sollten lieber aufgeschoben werden. Da sind zu viele Dinge, die Ihnen ständig durch den Kopf gehen.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Zu Ihrem eigenen Erstaunen werden Dinge, die Ihnen bisher schwer von der Hand gingen, jetzt mühelos zu schaffen sein.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Der Tag wird allerhand Engagement von Ihnen erfordern. Bei Veränderungsabsichten ist im Moment noch Vorsicht geboten.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Wieder einmal viel Lärm um nichts! Machen Sie darum künftig um streitsüchtige Spezies lieber einen ganz großen Bogen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Familieninteressen sollten in alle Pläne miteinbezogen werden. Sie dürften bald zu Ihrer gewohnten Form zurückfinden.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Ein offenes Wort mag zwar nicht jedem gefallen, sorgt aber für Klarheit. Bleiben Sie auf jeden Fall kompromissbereit.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Eine abwechslungsreiche Zeit mit vielen netten Überraschungen. Gemeinsame Pläne gestalten diesen Tag besonders schön.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Mit etwas Abstand betrachtet, ist ein Problem gar nicht so unlösbar, wie es erschien. Sie können zuversichtlich sein.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Das tägliche Einerlei wird Ihnen zu eintönig. Was hält Sie davon ab, die Initiative zu ergreifen, um etwas zu ändern?

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Vorsicht: Neigung zu überzogenen Vorstellungen. Sehen Sie auch eine Herzenssache nicht nur durch die rosarote Brille.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Sie können sich jetzt an ein neues Aufgabengebiet heranwagen. Nutzen Sie den Aufwind und setzen Sie ihn in Erfolg um.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Es ist nicht schlimm, einzugestehen, dass man etwas nicht weiß. Im Gegenteil: Schwächen zuzugeben, macht sympathisch.

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