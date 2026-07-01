Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 01.07.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Genießen Sie auch die kleinen, schönen Momente, die der Tag zu bieten hat, ganz bewusst. Gehen Sie an die frische Luft.
STIER
Merkur macht sensibel und sorgt dafür, dass Sie für das Verhalten anderer wesentlich mehr Verständnis zeigen als sonst.
ZWILLINGE
Ihre augenblickliche Lage ist ziemlich anstrengend. Zum Glück finden Sie am Abend die Möglichkeit, sich zurückzuziehen.
KREBS
Schöne Ereignisse sind es, die diesen Tag kennzeichnen. Im privaten Bereich wird es aber auch eine etwas unruhige Zeit.
LÖWE
Ohne intensiven Einsatz kommt beruflich jetzt nichts ins Rollen. Strengen Sie sich an und sammeln Sie Punkte beim Chef!
JUNGFRAU
Wenn Sie mit einem Vorhaben nicht ins Hintertreffen geraten wollen, werden Sie sich dem Druck von außen stellen müssen.
WAAGE
Es bedarf besonderer Vorsicht bei wichtigen Veränderungsabsichten. Setzen Sie Erreichtes nicht leichtsinnig aufs Spiel.
SKORPION
Sie haben Glück, ein Gewinn wartet darauf, dass Sie ihn einkassieren. Sie können sich dadurch von einer Sorge befreien.
SCHÜTZE
Besser, wenn Sie heute einem bestimmten Menschen aus dem Wege gingen. Er könnte sich Ihnen gegenüber gereizt verhalten.
STEINBOCK
Alle Projekte, die Einfallsreichtum, Energie und Ausdauer erfordern, dürfen derzeit getrost in Angriff genommen werden.
WASSERMANN
Die Planeten machen es Ihnen heute ganz und gar nicht leicht. Sie werden nicht umhinkommen, einen Fehler einzugestehen.
FISCHE
Erwarten Sie nichts, was Sie umgekehrt nicht auch tun würden. Sie erhalten eine Nachricht, die die Glücksgefühle weckt.
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