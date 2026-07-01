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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 01.07.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Genießen Sie auch die kleinen, schönen Momente, die der Tag zu bieten hat, ganz bewusst. Gehen Sie an die frische Luft.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Merkur macht sensibel und sorgt dafür, dass Sie für das Verhalten anderer wesentlich mehr Verständnis zeigen als sonst.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Ihre augenblickliche Lage ist ziemlich anstrengend. Zum Glück finden Sie am Abend die Möglichkeit, sich zurückzuziehen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Schöne Ereignisse sind es, die diesen Tag kennzeichnen. Im privaten Bereich wird es aber auch eine etwas unruhige Zeit.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Ohne intensiven Einsatz kommt beruflich jetzt nichts ins Rollen. Strengen Sie sich an und sammeln Sie Punkte beim Chef!

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Wenn Sie mit einem Vorhaben nicht ins Hintertreffen geraten wollen, werden Sie sich dem Druck von außen stellen müssen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Es bedarf besonderer Vorsicht bei wichtigen Veränderungsabsichten. Setzen Sie Erreichtes nicht leichtsinnig aufs Spiel.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Sie haben Glück, ein Gewinn wartet darauf, dass Sie ihn einkassieren. Sie können sich dadurch von einer Sorge befreien.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Besser, wenn Sie heute einem bestimmten Menschen aus dem Wege gingen. Er könnte sich Ihnen gegenüber gereizt verhalten.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Alle Projekte, die Einfallsreichtum, Energie und Ausdauer erfordern, dürfen derzeit getrost in Angriff genommen werden.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Die Planeten machen es Ihnen heute ganz und gar nicht leicht. Sie werden nicht umhinkommen, einen Fehler einzugestehen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Erwarten Sie nichts, was Sie umgekehrt nicht auch tun würden. Sie erhalten eine Nachricht, die die Glücksgefühle weckt.

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