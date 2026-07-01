Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 01.07.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

01. Juli 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Genießen Sie auch die kleinen, schönen Momente, die der Tag zu bieten hat, ganz bewusst. Gehen Sie an die frische Luft. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Merkur macht sensibel und sorgt dafür, dass Sie für das Verhalten anderer wesentlich mehr Verständnis zeigen als sonst. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Ihre augenblickliche Lage ist ziemlich anstrengend. Zum Glück finden Sie am Abend die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Schöne Ereignisse sind es, die diesen Tag kennzeichnen. Im privaten Bereich wird es aber auch eine etwas unruhige Zeit. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Ohne intensiven Einsatz kommt beruflich jetzt nichts ins Rollen. Strengen Sie sich an und sammeln Sie Punkte beim Chef! Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Wenn Sie mit einem Vorhaben nicht ins Hintertreffen geraten wollen, werden Sie sich dem Druck von außen stellen müssen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Es bedarf besonderer Vorsicht bei wichtigen Veränderungsabsichten. Setzen Sie Erreichtes nicht leichtsinnig aufs Spiel. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Sie haben Glück, ein Gewinn wartet darauf, dass Sie ihn einkassieren. Sie können sich dadurch von einer Sorge befreien. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Besser, wenn Sie heute einem bestimmten Menschen aus dem Wege gingen. Er könnte sich Ihnen gegenüber gereizt verhalten. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Alle Projekte, die Einfallsreichtum, Energie und Ausdauer erfordern, dürfen derzeit getrost in Angriff genommen werden. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Die Planeten machen es Ihnen heute ganz und gar nicht leicht. Sie werden nicht umhinkommen, einen Fehler einzugestehen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Erwarten Sie nichts, was Sie umgekehrt nicht auch tun würden. Sie erhalten eine Nachricht, die die Glücksgefühle weckt.