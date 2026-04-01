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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 01.04.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Ihre augenblickliche Lage ist ziemlich anstrengend. Zum Glück finden Sie am Abend die Möglichkeit, sich zurückzuziehen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Wohnungsangelegenheiten besser noch ein paar Tage aufschieben, dann sind die Voraussetzungen dafür erheblich günstiger.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Schlucken Sie Ihren Ärger nicht herunter. Reagieren Sie darauf, aber bleiben Sie dabei auch offen für andere Meinungen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Ihre Unsicherheit ist völlig unberechtigt. So, wie Sie sich einbringen, ist der Erfolg eines Projektes fast garantiert.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Schöne Ereignisse sind es, die diesen Tag kennzeichnen. Im privaten Bereich wird es aber auch eine etwas unruhige Zeit.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Es bedarf besonderer Vorsicht bei wichtigen Veränderungsabsichten. Setzen Sie Erreichtes nicht leichtsinnig aufs Spiel.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Die Planeten machen es Ihnen heute ganz und gar nicht leicht. Sie werden nicht umhinkommen, einen Fehler einzugestehen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Wenn Sie mit einem Vorhaben nicht ins Hintertreffen geraten wollen, werden Sie sich dem Druck von außen stellen müssen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Alle Projekte, die Einfallsreichtum, Energie und Ausdauer erfordern, dürfen derzeit getrost in Angriff genommen werden.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Die Lust an der Arbeit hält sich heute wahrscheinlich in Grenzen. Alles läuft aber ganz entspannt in geregelten Bahnen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Gute Gespräche eröffnen Ihnen neue Möglichkeiten. Sie sollten jetzt aber nicht zu lange abwarten, sondern auch handeln.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Für Sie ist dies ein besonders angenehmer Tag mit allerlei netten Überraschungen. Die Gefühle laufen auf vollen Touren.

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