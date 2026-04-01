Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 01.04.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

01. April 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Ihre augenblickliche Lage ist ziemlich anstrengend. Zum Glück finden Sie am Abend die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Wohnungsangelegenheiten besser noch ein paar Tage aufschieben, dann sind die Voraussetzungen dafür erheblich günstiger. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Schlucken Sie Ihren Ärger nicht herunter. Reagieren Sie darauf, aber bleiben Sie dabei auch offen für andere Meinungen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Ihre Unsicherheit ist völlig unberechtigt. So, wie Sie sich einbringen, ist der Erfolg eines Projektes fast garantiert. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Schöne Ereignisse sind es, die diesen Tag kennzeichnen. Im privaten Bereich wird es aber auch eine etwas unruhige Zeit. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Es bedarf besonderer Vorsicht bei wichtigen Veränderungsabsichten. Setzen Sie Erreichtes nicht leichtsinnig aufs Spiel. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Die Planeten machen es Ihnen heute ganz und gar nicht leicht. Sie werden nicht umhinkommen, einen Fehler einzugestehen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Wenn Sie mit einem Vorhaben nicht ins Hintertreffen geraten wollen, werden Sie sich dem Druck von außen stellen müssen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Alle Projekte, die Einfallsreichtum, Energie und Ausdauer erfordern, dürfen derzeit getrost in Angriff genommen werden. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Die Lust an der Arbeit hält sich heute wahrscheinlich in Grenzen. Alles läuft aber ganz entspannt in geregelten Bahnen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Gute Gespräche eröffnen Ihnen neue Möglichkeiten. Sie sollten jetzt aber nicht zu lange abwarten, sondern auch handeln. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Für Sie ist dies ein besonders angenehmer Tag mit allerlei netten Überraschungen. Die Gefühle laufen auf vollen Touren.