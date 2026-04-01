Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 01.04.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Ihre augenblickliche Lage ist ziemlich anstrengend. Zum Glück finden Sie am Abend die Möglichkeit, sich zurückzuziehen.
STIER
Wohnungsangelegenheiten besser noch ein paar Tage aufschieben, dann sind die Voraussetzungen dafür erheblich günstiger.
ZWILLINGE
Schlucken Sie Ihren Ärger nicht herunter. Reagieren Sie darauf, aber bleiben Sie dabei auch offen für andere Meinungen.
KREBS
Ihre Unsicherheit ist völlig unberechtigt. So, wie Sie sich einbringen, ist der Erfolg eines Projektes fast garantiert.
LÖWE
Schöne Ereignisse sind es, die diesen Tag kennzeichnen. Im privaten Bereich wird es aber auch eine etwas unruhige Zeit.
JUNGFRAU
Es bedarf besonderer Vorsicht bei wichtigen Veränderungsabsichten. Setzen Sie Erreichtes nicht leichtsinnig aufs Spiel.
WAAGE
Die Planeten machen es Ihnen heute ganz und gar nicht leicht. Sie werden nicht umhinkommen, einen Fehler einzugestehen.
SKORPION
Wenn Sie mit einem Vorhaben nicht ins Hintertreffen geraten wollen, werden Sie sich dem Druck von außen stellen müssen.
SCHÜTZE
Alle Projekte, die Einfallsreichtum, Energie und Ausdauer erfordern, dürfen derzeit getrost in Angriff genommen werden.
STEINBOCK
Die Lust an der Arbeit hält sich heute wahrscheinlich in Grenzen. Alles läuft aber ganz entspannt in geregelten Bahnen.
WASSERMANN
Gute Gespräche eröffnen Ihnen neue Möglichkeiten. Sie sollten jetzt aber nicht zu lange abwarten, sondern auch handeln.
FISCHE
Für Sie ist dies ein besonders angenehmer Tag mit allerlei netten Überraschungen. Die Gefühle laufen auf vollen Touren.
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