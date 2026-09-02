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Horoskop: Das Tageshoroskop vom 02.09.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Wenn Sie sich nicht Hals über Kopf verlieben, müsste etwas nicht mit rechten Dingen zugehen! Dieser Tag hat es in sich.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Immer mit der Ruhe! Die einzige Person, die hier drängelt, sind Sie selbst. Setzen Sie Ihren Partner nicht unter Druck!

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Nicht die Nacht zum Tage machen! Sorgen Sie für ausreichend Schlaf, ausgeruht werden Ihnen viele Dinge leichter fallen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Es lohnt sich, eine getroffene Entscheidung noch einmal zu überdenken. Das könnte Ihnen am Arbeitsplatz Ärger ersparen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Ihr Partner wird langsam ungeduldig und verlangt Klarheit von Ihnen. Sie sollten ihn jetzt nicht mehr länger hinhalten.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Heute geben Ihre Sterne grünes Licht. Sie könnten Aufgaben bewerkstelligen, die andere und auch Sie selbst überraschen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Lassen Sie sich von kleinen Auseinandersetzungen nicht den Tag verderben. Im Privatleben läuft alles wie am Schnürchen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Wenn Sie Ihre Möglichkeiten in Zukunft nicht nur theoretisch einsetzten, könnten Sie mit Gewinn und Fortkommen rechnen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Die Versuchung, mehr auszugeben als geplant, ist in der Tat sehr groß. Behalten Sie unbedingt Ihren Kontostand im Auge!

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Für Sie ist dies ein besonders angenehmer Tag mit allerlei netten Überraschungen. Die Gefühle laufen auf vollen Touren.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Ziehen Sie einen Streit nicht aus falschem Stolz in die Länge. Es wäre gut, wenn die Versöhnung noch heute stattfindet.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Nicht mutlos alles grau in grau sehen. Setzen Sie mehr Vertrauen in die Zeit, die oftmals der beste Ratgeber sein kann.

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