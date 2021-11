Teilnahmebedingungen Gewinnspiel "Skihütte St. Johann in Tirol"

Die Abendzeitung verlost ein Skiwochenende in St. Johann in Tirol. Nachfolgend finden Sie die Teilnahmebedingungen. Mit der Teilnahme an der Gewinnaktion erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen ausdrücklich einverstanden.

1. Veranstalter und Gewinnaktionspartner:

Die Gewinnaktion wird durchgeführt von der Abendzeitung München Verlags-GmbH und der Abendzeitung Digital GmbH & Co. KG, beide ansässig in Garmischer Straße 35, 81373 München, gemeinsam nachfolgend: "Veranstalter". Gewinnaktionspartner des Veranstalters sind Höflinger Müller GmbH sowie Tourismusverband Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol, gemeinsam nachfolgend „Gewinnaktionspartner“.

2. Laufzeit, Abbruch, Änderungen:

Die Gewinnaktion beginnt am 26. November 2021 (00:00 Uhr) und endet am 12. Dezember 2021 (23:59 Uhr). Die Veranstalter behalten sich vor, die Gewinnaktion aus wichtigem Grund jederzeit zu beenden, abzubrechen, auszusetzen oder zu verändern. Dies insbesondere dann, wenn unvorhergesehene, außerhalb des Einflussbereiches der Veranstalter liegende Umstände eintreten, die die ursprüngliche Durchführung erschweren oder für die Veranstalter unzumutbar machen. Hierzu gehören – beispielsweise und nicht abschließend - das nicht gestattete Eingreifen Dritter, technische Probleme mit Hard- oder Software, sowie Rechtsverletzungen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Durchführung dieser Gewinnaktion stehen.

3. Teilnahmeberechtigte Personen:

Das Mindestalter für die Teilnahme am Gewinnspiel beträgt 18 Jahre. Mitarbeiter:innen der Veranstalter und deren Angehörige, die mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben, sowie Mitarbeiter:innen von Gewinnaktionspartnern und deren Angehörige, die mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben, sind von der Gewinnaktion ausgeschlossen.

4. Teilnahme:

Die Anmeldung zur/die Teilnahme an der Gewinnaktion ist ausschließlich über das Online-Teilnahmeformular unter dem Link https://www.abendzeitung-muenchen.de/mehr/reise/skihuettenwochenende-in-st-johann-fuer-sechs-personen-zu-gewinnen-art-77140 möglich. Dabei werden folgende Daten abgefragt: Vor- und Nachname des/der Teilnehmers:in, Straße, Wohnort, Postleitzahl, E-Mail-Adresse (jeweils Pflichtangaben) sowie Telefonnummer (optional). Ebenfalls optional sind im entsprechenden Teilnahmefeld jeweils Vorname und Alter des/der Teilnehmers:in und der fünf mitreisenden Freunden:innen. Erforderlich für die Teilnahme ist außerdem, dass der/die Teilnehmer:in im entsprechenden Formularfeld eine kleine „Geschichte“ aufschreibt, warum gerade er/sie das Skihütten-Wochenende verdienen würde. Für die persönlichkeitsrechtliche Zulässigkeit der im Rahmen der Teilnahme angegebenen Daten und Informationen, auch in Bezug auf die Freunde/Freundinnen ist ausschließlich der/die Teilnehmer:in verantwortlich. Die Veranstalter behalten sich vor, einzelne Teilnehmer:innen von der Teilnahme auszuschließen, sofern wichtige, berechtigte Gründe vorliegen. Dazu zählen insbesondere ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen sowie eine Beeinflussung/Manipulation der Gewinnaktion. Im Falle eines so erfolgten Ausschlusses behalten sich die Veranstalter das Recht vor, den bereits zuerkannten Gewinn abzuerkennen.

5. Gewinnermittlung:

Unter allen bis zum 12. Dezember 2021 um 23:59 Uhr gemäß Ziffer 4 eingegangenen Teilnahmen wählt eine Jury der Veranstalter und Gewinnaktionspartner in einer Vorauswahl die 20 besten „Geschichten“ aus. Anschließend wird unter diesen per Los der Gewinner/die Gewinnerin nach dem Zufallsprinzip gezogen. Die Gewinnziehung findet am 14. Dezember 2021 statt. Sollten die Veranstalter im Anschluss an die Gewinnziehung feststellen, dass der/die im Wege der Gewinnziehung ermittelte Gewinner:in, gleich aus welchem Grund, nicht gewinnberechtigt ist, führen die Veranstalter aus den verbleibenden Teilnehmer:innen eine weitere Gewinnziehung durch.

Gewinnberechtigt ist nur, wer diese Teilnahmebedingungen einhält. Insbesondere ist nicht gewinnberechtigt, wer zum Zeitpunkt der Teilnahme das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, sich nicht fristgemäß (vgl. Ziffer 7) auf die Mitteilung über die Gewinnziehung meldet und/oder die Mitwirkung gem. Ziffer 9 dieser Teilnahmebedingungen (mögliche Corona-Auflagen) ganz oder teilweise verweigert.

Erfüllt der/die im Wege der Gewinnziehung ermittelte Teilnehmer:in alle Voraussetzungen dieser Teilnahmebedingungen hat er/sie den Preis gewonnen.

6. Preis:

Zu gewinnen gibt es ein Wochenende (zwei Übernachtungen) in einer Skihütte in St. Johann in Tirol/Oberndorf. Die direkt an der Skipiste gelegene Hütte ist mit drei Schlafzimmern ausgestattet und bietet Platz für bis zu sechs Personen. Zur Ausstattung zählen unter anderem ein Kachelofen, ein großer Esstisch für 10 Personen sowie eine Sauna. Im Gewinnpreis enthalten sind auch ein Skidoo-Shuttle-Service vom Tal auf die Hütte (einmalige Hin- und Rückfahrt), sechs Tagesskipässe, sechs Paar Schneeschuhe für zwei Tage sowie ein Einkehrschwung ins Gipfelgasthaus Harschbichl (Wert 180 Euro). Der Gesamtwert des Preises beträgt ca. 4.500 Euro. Weitere Kosten wie insbesondere, aber nicht nur Anreise und Verpflegung sind von den Gewinnern selbst zu tragen.

7. Benachrichtigung:

Der/die im Wege der Gewinnziehung (Punkt 5) ermittelte Gewinner:in wird per E-Mail oder telefonisch über die Gewinnziehung benachrichtigt und ist - im Falle einer Benachrichtigung per E-Mail - verpflichtet, sich innerhalb von 48 Stunden nach Versand der Mitteilung über die Gewinnziehung bei den Veranstaltern zu melden. Die Kontaktdaten sind in der Mitteilung enthalten. Meldet sich der/die im Wege der Gewinnziehung ermittelte Gewinner:in nicht innerhalb von 48 Stunden ab Versand der Mitteilung bei den Veranstaltern oder sollten sich die angegebenen Kontaktdaten als unvollständig oder fehlerhaft erweisen oder nimmt der/die Gewinner:in im Fall der telefonischen Benachrichtigung den Gewinn nicht innerhalb von 48 Stunden ausdrücklich an, behalten sich die Veranstalter vor, eine weitere Gewinnziehung durchzuführen und so einen anderen Gewinner:in zu ermitteln. Insbesondere auch in diesem Fall verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

8. Erhalt/Übergabe und Inanspruchnahme des Preises:

8.a. Die Übergabe des Preises an den Gewinner:in und die fünf Freunde erfolgt am 18. Dezember 2021 in einer Höflinger-Müller. Die Übergabe findet unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt geltenden amtlichen Corona-Bestimmungen und deren Umsetzung durch den Veranstalter sowie die Gewinnaktionspartner (Hygienekonzepte) statt. Die Veranstalter behalten sich daher eine andere Form der Übergabe/Übermittlung des Preises vor.

8.b. Als Termin für den Aufenthalt in der Skihütte bieten die Veranstalter dem/der Gewinner:in zur Auswahl eines von zwei Wochenenden im Februar 2022 an (11. bis 13. oder 18. bis 20. Februar 2022). Auch für die darauf basierende Inanspruchnahme des Gewinns gelten die unter Punkt 8.a. genannten möglichen Corona-bedingten Einschränkungen und behördlichen Auflagen.

9. Einhaltung Corona-Auflagen:

Mit der Teilnahme an der Gewinnaktion erklärt sich der/die Teilnehmer:in mit der Einhaltung von sämtlichen jeweils zeitlich und räumlich geltenden behördlichen Corona-Auflagen und darauf basierenden bzw. mit diesen in Einklang befindlichen entsprechenden Hygienekonzepten, insbesondere solchen der Gewinnaktionspartner, einverstanden. Sollte die Inanspruchnahme des Gewinns zum vereinbarten Zeitpunkt (siehe Ziffer 8) auf Grund der Pandemie-Situation und den damit verbundenen Restriktionen bzw. Verboten nicht möglich sein, wird der Veranstalter dem/der Gewinner:in so bald wie möglich einen neuen Terminvorschlag für die Inanspruchnahme des Preises unterbreiten. Die Inanspruchnahme des Gewinns erfolgt auf eigene Gefahr, eine Haftung durch die Veranstalter und/oder Gewinnaktionspartner ist ausgeschlossen.

10. Rechtliche Hinweise:

a. Datenschutz

Für den Zweck der Durchführung der Gewinnaktion, inklusive der Berichterstattung hierüber durch die Veranstalter und deren Gewinnaktionspartner (vgl. nachfolgend lit. b), verarbeiten die Veranstalter die personenbezogenen Daten, die die Teilnehmer:innen im Rahmen ihrer Teilnahme angeben: Vorname, Nachname, Wohnort, E-Mail-Adresse sowie Angaben, die er/sie darüber hinaus freiwillig machen.

Die Verarbeitung der vorstehend genannten personenbezogenen Daten ist erforderlich, um die Gewinnaktion durchzuführen und im Falle eines Gewinnes die betreffenden Teilnehmer:innen zu benachrichtigen sowie hierüber zu berichten. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu diesem Zweck ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO (Vertragsdurchführung).

Stellen Teilnehmer:innen die erforderlichen Daten nicht zur Verfügung, so ist eine Teilnahme an der Gewinnaktion oder die Entgegennahme eines möglichen Preises nicht möglich. Die Veranstalter verwenden die vorstehenden personenbezogenen Daten ausschließlich zur Durchführung der Gewinnaktion. Die personenbezogenen Daten aller Teilnehmer:innen mit Ausnahme des/der Gewinners:in löschen die Veranstalter innerhalb von 14 Tagen nach der Ermittlung des/der Gewinners:in.

Die personenbezogenen Daten des/der Gewinner:in löschen die Veranstalter nach Ablauf etwaiger Gewährleistungs- und Aufbewahrungsfristen. Einzelheiten zum Datenschutz, insbesondere zu den Betroffenenrechten, sind unter https://www.abendzeitung-muenchen.de/datenschutz/ abrufbar.

Die Veranstalter übermitteln die im Rahmen der Teilnahme erhobenen personenbezogenen Daten des/der Gewinners:in an die Gewinnaktionspartner und in dem Umfang weiter, der für die Durchführung der Gewinnaktion, insbesondere die Gewinnübergabe, erforderlich ist. Die Rechtsgrundlage für die Übermittlung dieser personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) der DS-GVO (Vertragsdurchführung). Für die weitere Verarbeitung der personenbezogenen Teilnehmer:innendaten durch die Gewinnaktionspartner sind diese datenschutzrechtlich verantwortlich.

b. Persönlichkeits- und Nutzungsrechte

Mit der Teilnahme an der Gewinnaktion erklären sich die Teilnehmer:innen damit einverstanden, dass ihre Namen bei der Durchführung der Gewinnaktion in den Publikationen der Veranstalter (Print, Online, Social Media) sowie im Rahmen der Gewinnziehung bzw. Gewinnübergabe öffentlich genannt werden. Ebenso räumen die Teilnehmer:innen den Veranstaltern das Recht ein, die im Wege des Teilnahmeprozesses eingesandten Geschichten sowie ggf. Bilder in Gänze oder in Auszügen in den Publikationen der Veranstalter und deren Gewinnaktionspartnern zu veröffentlichen (Print, Online, Social Media).

Im Falle eines Gewinns erklärt sich der/die Teilnehmer:in bereits jetzt ferner damit einverstanden, dass die Veranstalter und deren Gewinnaktionspartner – beispielsweise, aber nicht nur in Zusammenhang mit der Gewinnüberreichung – über den/die Gewinner:in in ihren Publikationen (Print, Online, Social Media) im Wege einer Text-, Bild- und Bewegtbildberichterstattung berichten und das hierfür erstellte Text-, Bild- und Videomaterial Dritten für Pressezwecke zur Verfügung stellen. Die Nutzungsrechte an dem Text-, Bild- und Videomaterial verbleiben bei den Veranstaltern. Die Gewinnaktionspartner sind berechtigt, über die Gewinnziehung und den/die Gewinner:in auf ihren Social-Media-Kanälen sowie auf ihrer Website in Wort und Bild sowie Bewegtbild zu berichten.

c. Haftungsausschluss

Die Veranstalter sind stets bemüht, die Teilnahmebedingungen der Gewinnaktion vor und während der Dauer der Gewinnaktion online abrufbar zu halten und die Möglichkeit der Online-Teilnahme während der Laufzeit verfügbar zu halten. Die Veranstalter haften jedoch nicht für technisch bedingte Fehler.

Die Veranstalter haften nicht für auftretende Mängel am Gewinn.

d. Ausschluss des Rechtswegs

Der Rechtsweg ist für die Durchführung der Gewinnaktion, die Gewinnentscheidung und auch die Gewährung des Gewinns ausgeschlossen. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.