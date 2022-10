Die Lose von LOTTO Bayern und die BayernMILLIONEN haben es in sich

LOTTO Bayern ist der einzige staatliche Glücksspielanbieter für alle Spielteilnehmer mit Wohnsitz in Bayern. An den Glücksspielen können Sie nicht nur in den lokalen Annahmestellen teilnehmen, sondern auch im Internet. Nachfolgend finden Sie jeweils eine kurze Erklärung zu den Losen von LOTTO Bayern.

29. Oktober 2022 - 10:08 Uhr

© LOTTO Bayern

Bayernlos, das Los mit der "Zweiten Chance": Auch mit diesem Klassiker von LOTTO Bayern können Sie mit Glück gutes Geld gewinnen, Sofortgewinne bis zu 300.000 Euro (Chance: 1 : 5.000.000). Und Sie können auf die „Zweite Chance“ hoffen: Jeden Donnerstag zwischen 16:15 Uhr und 17:30 Uhr dürfen drei Kandidatinnen und Kandidaten im BR Fernsehen am Gewinnrad versuchen, ihren Garantiegewinn von jeweils 5.000 Euro zu vervielfachen – in der Sendung "Wir in Bayern".

© LOTTO Bayern

Mit einem RUCK ZUCK-Los können Sie schnell mal Spaß haben und gewinnen: Einfach das Feld aufrubbeln. Bei drei richtigen Beträgen oder dreimal Freilos haben Sie den entsprechenden Betrag oder das Freilos gewonnen. Bis zu 10.000 Euro sind möglich (Gewinnchance: 1 : 2.000.000). Der Lospreis beträgt 1 Euro.

© LOTTO Bayern

Mit dem MAGIC 7-Los von LOTTO Bayern können Sie mit etwas Glück ganz zauberhafte Gewinne einfahren – sogar Mehrfachgewinne sind möglich. Der Hauptgewinn beträgt 100.000 Euro (Chance: 1 : 1.000.000), der Lospreis 5 Euro. Und so funktioniert diese Losart von LOTTO Bayern: Sie können zehn Spielfelder mit Sternen und magischen Zylindern aufrubbeln. Erscheint in einem Stern eine "7", werden der daneben im Zylinder stehende Betrag oder ein Freilos gewonnen. Kommt eine "77" zum Vorschein, wird der danebenstehende Betrag sogar zweimal gewonnen.

© LOTTO Bayern

Diridari ist ein Rubbellos, das für zwei Euro Einsatz Sofortgewinnchancen von zwei Euro bis 50.000 Euro bietet (Chance: 1 : 2.000.000). Auf dem Los sind drei Reihen mit je 4 Kleeblatt-Feldern und 1 Multiplikatorfeld. Der Betrag, der dreimal in einer Reihe aufgerubbelt wurde, hat gewonnen. Der Multiplikator rechts gibt an, wie oft dieser Betrag gewonnen wird. Jede Reihe kann gewinnen. Werden keine drei gleichen Beträge in einer Reihe aufgerubbelt, liegt kein Gewinn vor – aber eine 2. Chance: Jede Woche werden unter allen 2.-diridari-Chancen zweimal 5.000 Euro verlost. Dafür einfach das Teilnahmefeld auf der Rückseite ausfüllen, unterschreiben und das Los in die entsprechende Box in der LOTTO-Annahmestelle werfen!

© LOTTO Bayern

Sie hätten gerne EXTRA GEHALT? Gerne, bitte sehr: Mit dieser Losart von LOTTO Bayern können Sie auf attraktive Sofortgewinne hoffen. Dazu könnte es sogar "EXTRA GEHALT" geben – wie der Name schon sagt: Das EXTRA GEHALT ist ein Aufreißlos, das für 3 Euro Einsatz Sofortgewinnchancen von drei Euro bis 5.000 Euro bietet. Als Hauptgewinn winken 66 Monate lang 6.000 Euro EXTRA GEHALT (Chance 1: 3.000.000).

© LOTTO Bayern

BayernGLÜCK ist das Aufreiß-Los mit Format: Mit seiner quadratischen Form ist das BayernGLÜCK-Los sogar noch größer als die anderen beiden Aufreißlose "Bayernlos" und "EXTRA GEHALT". Es bietet zudem viele Sofortgewinne ab 5 Euro und einen Hauptgewinn von 500.000 Euro (Chance: 1 : 2.000.000). Lospreis: 5 Euro.

© LOTTO Bayern

Mit BayernMILLIONEN können Sie bis zu 1 Million Euro gewinnen! Die Chance hierfür beträgt 1:250.000. An BayernMILLIONEN nehmen Sie mit der 6-stelligen Losnummer teil, die auf Ihrer Spielquittung steht und per Zufallsgenerator erstellt wird. Sie kann nicht ausgewählt oder verändert werden. Ein Spielschein kostet 10 Euro plus 50 Cent Bearbeitungsgebühr. Die Anzahl der Losnummern ist bei den BayernMILLIONEN auf 500.000 Stück begrenzt. Die Lotterie kann deshalb auch vor ihrem offiziellen Verkaufsende am 8. Januar 2023 ausverkauft sein. Die Ziehung der Gewinnzahlen erfolgt am 9. Januar.