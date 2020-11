BAYERNS BESTES Gewinnspiel: Drei Übernachtungen im Hotel Klosterhof, dem alpinen Hideaway & Spa!

Willkommen an diesem Ort der Inspiration und in einem Vier-Sterne-Superior Hotel, in dem die Begeisterung täglich gelebt wird. Hier ist Raum und Zeit für alle Sinne, für kulturelle Vielfalt, für Wellness und alpinen Luxus. BAYERNS BESTES verlost eine Auszeit inmitten der einzigartigen Schönheit der Bergwelt Oberbayerns.

06. November 2020 - 06:00 Uhr | Bayerns Bestes

Günter Standl / Sascha Förster 5 Die Zeit im Klosterhof hält langfristig gesund: Wohlgenuss, Wellness, Kulinarik und ganz besondere Verwöhnprogramme erfüllen Körper, Geist und Seele. Im Artemacur Spa ist Gesundheit beheimatet und verspricht Wellness Hochgenuss auf 1500 m². Günter Standl / Sascha Förster 5 65 wundervolle Suiten und Zimmer in Bayerisch Gmain warten auf unsere Gäste. Jedes Hotel Klosterhof-Zimmer ist bis ins Detail liebevoll eingerichtet – jedes Stück Stoff, jede Schindel und jedes Möbelstück wurde von Familie Färber persönlich und individuell für den Klosterhof ausgewählt. Nachhaltige Holzsorten von Apfelbaum bis Zirbe geben dem Vier-Sterne-Superior Hotel in Bad Reichenhall warmen Charakter. Günter Standl / Sascha Förster 5 Sich selbst Gutes tun und die Vielfalt des Geschmacks erleben: Im Klosterhof sind Kulinarik und Genuss dank Küchenchef Sascha Förster treue Partner, die sich zur Vollkommenheit ergänzen. Regionales und Raffiniertes machen Lust auf den Genuss. Draußen, auf der sommerlichen Terrasse, drinnen im stilvollen Ambiente des Restaurants GenussArt. Hier können Sie mit Leidenschaft genießen! Günter Standl / Sascha Förster 5 Sich rund um verwöhnen lassen: Mit individuell entwickelten Beauty- und Körperbehandlungen im Klosterhof macht Wellness in Bayern so richtig Spaß! Im Artemacur Spa erwartet Sie ein perfekt ausgebildetes Team für kosmetische und therapeutische Verwöhnprogramme. Günter Standl / Sascha Förster 5 Der Klosterhof ist wie gemacht für den Flow des Lebens. Hier ist die positive Energie zuhause und macht dabei viel Lust auf Yoga. Und was gibt es Schöneres, als ein Wochenende auf der Terrasse mit Blick auf die Bergwelt zu beginnen, eine sanfte Brise Wind in den Haaren zu spüren und den Moment mit einem Sonnengruß zu würdigen? Der Klosterhof bietet perfekte Bedingungen für Ihren Yogaurlaub in Bayern.

Gewinnen Sie 3 Nächte für 2 Personen im Panoramazimmer mit Bergblick – und freuen Sie sich jeden Morgen auf das vielfältige Genießer-Frühstück, stärken Sie sich zwischendurch mit der Nachmittags-Vitaljause und lassen Sie sich das GenussArt Abendmenü mit Wahlmöglichkeiten von Küchenchef Sascha Förster munden. Sie haben außerdem Zugang zum Artemacur Spa inkl. Badekorb, Fitnessraum und WiFi. Auch die Teilnahme am abwechslungsreichen Klosterhof-Aktivprogramm inklusive Fitnesskursen, Yoga, Konzerten, Kulturvorträgen und Lesungen ist für unseren Gewinner kostenlos – wie natürlich auch der Parkplatz. Willkommen im Klosterhof: Entspannung, die Sie sich verdient haben! Der Klosterhof ist ein exklusiver Rückzugsort mit Highlights für Augen, Gaumen sowie die Seele – und außerdem auch ein (angeschlossenes) Gesundheitszentrum von Gastgeber und Arzt Dr. med. Andreas Färber. Hier kann man sich in der wohlverdienten Auszeit ganz auf seine Gesundheit fokussieren. Das familiengeführte Hideaway mit nur 65 exklusiven Zimmern und Suiten liegt hoch über dem Saalachtal, auf einer lichtdurchfluteten Sonnenterrasse in der Nähe von Bad Reichenhall in Bayerisch Gmain. KLOSTERHOF – ALPINE HIDEAWAY & SPA

Steilhofweg 19 | 83457 Bayerisch Gmain | Tel.: 08651 / 98 25 0 | E-Mail: info@klosterhof.de | So können Sie teilnehmen: Jetzt teilnehmen und drei Übernachtungen im Hotel Klosterhof, dem alpinen Hideaway & Spa, gewinnen! Gewinnen Sie mit Bayerns Bestes und dem 4-Sterne superoir Hotel Klosterhof, 3 Übernachtungen für 2 Personen im Panoramazimmer mit Bergblick. Teilnahme ist bis einschließlich Sonntag, 10. Januar 2021 möglich. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt per Mail. Damit Sie teilnehmen können, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen. Jetzt registrieren / einloggen Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Der Gewinn wird nicht in bar ausgezahlt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter sind von der Teilnahme ausgeschlossen.