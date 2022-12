Basketball-Gewinnspiel: 2 x 2 VIP-Tickets für das Spiel FC Bayern gegen Braunschweig

Die Abendzeitung und Magenta Sport verlosen gemeinsam 2 x 2 VIP-Tickets für das BBL-Spiel FC Bayern gegen Braunschweig am 17. Dezember.

09. Dezember 2022 - 17:33 Uhr

Am 17.12. trifft der FC Bayern in der Basketball-Bundesliga auf Braunschweig. Sichern Sie sich hier die Chance auf 2 x 2 VIP-Tickets.

International ist die Saison für die Basketballer des FC Bayern noch etwas durchwachsen, dafür läuft es in der heimischen Liga umso besser. Die Münchner stehen an der Spitze der BBL – und wollen natürlich genau dort auch am nächsten Samstag, 17.12. (20.30 Uhr), nach dem wichtigen Heimspiel gegen die Löwen Braunschweig im Audi Dome verweilen.

Und das Beste ist: Sie, liebe AZ-Leser, können live und kostenlos dabei sein. Die Abendzeitung und MagentaSport verlosen zusammen 2 x 2 VIP-Eintrittskarten für dieses spannende Aufeinandertreffen.