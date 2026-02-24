Zwischen Wunsch und Wirklichkeit: Warum viele den Kauf vom Eigenheim verschieben

Eine neue Studie der Sparda-Bank München zeigt: 90 Prozent aller jungen Menschen wollen Eigentum, fühlen sich beim Thema Finanzierung aber oft unsicher.

Das Interesse an Baufinanzierungen ist ungebrochen. Der Wunsch nach Sicherheit, Planbarkeit und einem eigenen Zuhause bleibt – auch wenn der Weg dorthin komplexer geworden ist.

Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist in München und Oberbayern weiterhin stark ausgeprägt, besonders bei jungen Menschen. Gleichzeitig wächst die Unsicherheit, ob und wie sich dieser Wunsch realisieren lässt. Das zeigt eine aktuelle Studie der Sparda-Bank München, für die Menschen zwischen 20 und 40 Jahren befragt wurden.

Rund 90 Prozent der Befragten geben an, grundsätzlich im Eigenheim wohnen zu wollen. Doch nur gut die Hälfte hält den Immobilienkauf aktuell für wahrscheinlich. Zwischen Wunsch und Umsetzung liegen für viele erhebliche Zweifel.

Die größten Hemmnisse

Die Studie macht deutlich, warum viele potenzielle Käufer zögern. An erster Stelle steht fehlendes Eigenkapital, gefolgt von der Sorge vor langfristiger Verschuldung. Auch das aktuelle Zinsniveau und Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung spielen eine zentrale Rolle.

Auffällig ist zudem: 43 Prozent der Befragten wissen nach eigener Einschätzung nicht, wie sie das Thema Baufinanzierung überhaupt angehen sollen. Die Komplexität des Prozesses wirkt abschreckend, insbesondere für Menschen, die zum ersten Mal über Wohneigentum nachdenken.

Neben finanziellen Faktoren spielen auch persönliche Lebensentwürfe eine Rolle. Viele Befragte fürchten, durch den Immobilienkauf an Flexibilität zu verlieren oder sich zu früh festzulegen. Gleichzeitig sind die Immobilienpreise in der Region in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, während sich das Marktumfeld insgesamt dynamischer und auch unübersichtlicher entwickelt hat.

Dennoch zeigt sich: Das Interesse an Baufinanzierungen ist ungebrochen. Der Wunsch nach Sicherheit, Planbarkeit und einem eigenen Zuhause bleibt – auch wenn der Weg dorthin komplexer geworden ist.

Orientierung wird zum Schlüsselfaktor

Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass es weniger an Motivation als an Orientierung mangelt. Wer heute Wohneigentum erwerben möchte, sucht vor allem transparente Informationen, realistische Einschätzungen der finanziellen Möglichkeiten und verlässliche Rahmenbedingungen für eine langfristige Planung.

Gerade in diesem Kontext gewinnen Fairness und Nachvollziehbarkeit in der Baufinanzierung an Bedeutung. Ein Indikator dafür: Die Sparda-Bank München wurde von Focus Money bereits zum 14. Mal in Folge als fairster Baufinanzierer ausgezeichnet, ein Hinweis darauf, dass Vertrauen und Verständlichkeit für viele Kunden entscheidende Kriterien sind.

Der Traum vom Eigenheim ist nach wie vor lebendig. Doch zwischen Wunsch und Wirklichkeit stehen heute viele Fragen. Die Studie zeigt: Wer Orientierung bietet und komplexe Zusammenhänge verständlich macht, kann dazu beitragen, dass aus dem Wunsch nach Wohneigentum wieder konkrete Perspektiven werden.