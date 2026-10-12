Wall Street, KI, Altersvorsorgedepot und geopolitische Einflüsse: Bei den Baader Trading Days am 17. und 18. Oktober 2026 geben Börsenprofis und bekannte Medienstimmen Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um Finanzen und Anlage.

12. Oktober 2026 - 10:11 Uhr

Zwei Tage Börse live: Die Baader Trading Days bringen renommierte Finanzexperten und bekannte Persönlichkeiten nach München.

Aktien oder ETF? Neo-Broker oder Online-Broker? Wie viel Einfluss hat Künstliche Intelligenz auf das eigene Depot? Und was bedeuten Kriege, Zölle und Staatsschulden für die Börsen? Wer beim Thema Geldanlage Zusammenhänge verstehen will, bekommt am 17. und 18. Oktober reichlich Gelegenheit dazu: bei den in München.

Nach dem großen Publikumserfolg im letzten Jahr dreht sich auch bei der zweiten Ausgabe des Finanzevents zwei Tage lang alles um Börse, Trading und Geldanlage – mit Experten aus der Finanzwelt, bekannten Journalisten und hochkarätigen Gästen.

Hochkarätige Gäste, überzeugendes Bühnenprogramm: Die Baader Trading Days werden moderiert von Sascha Roos, der deutschen Stimme der Formel1 und vielen bekannt auch aus dem Radio. © Baader Bank

Von Robert Halver bis Markus Koch

Schon der Samstag bietet ein Programm, das viele aktuelle Anlegerfragen aufgreift. Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baader Bank und Autor von "Halvers Kolumne“, eröffnet mit der Frage: "Trotz allen Krisen bleiben Aktien das Maß aller Dinge?“ Danach geht es um Künstliche Intelligenz und ihre Möglichkeiten für das eigene Depot.

Prof. Dr. Thomas Jäger, vielen aus Tagesschau und ntv bekannt, ordnet die Folgen geopolitischer Veränderungen ein, während Jochen Kauper, bekannt als "Börsenpunk" von DER AKTIONÄR, Unternehmen mit besonders robusten Geschäftsmodellen in den Blick nimmt.

Und dann kommt Besuch von der Wall Street: Markus Koch, der Finanzjournalist aus New York, analysiert die aktuelle Lage mit: "TACO, Tech und Teheran: Wall Street im Schleudergang".

Was wird aus der privaten Altersvorsorge?

Das Thema der Stunde ist für viele das Altersvorsorgedepot. Welche Möglichkeiten bietet es und wie kann man von staatlicher Förderung profitieren? Thomas Soltau, CEO von Smartbroker, antwortet kompetent.

Die renommierte Börsenjournalistin Anja Kohl, bekannt aus der ARD-Sendung "Wirtschaft vor acht“, spricht darüber, was Wirtschaft und Börsen im Zeitalter der Unsicherheit bewegt.

An beiden Veranstaltungstagen geht es um die Fragen, die Anleger beschäftigen. Themen wie Altersvorsorge, aktive ETFs und die Unterschiede zwischen Neo- und Online-Brokern werden von Experten wie Tim Schäfer oder Patrick Dewayne aktiv beleuchtet. © Adobe Stock - ipopba

Sonntag mit Tim Schäfer und Deniz Aytekin

Auch am Sonntag geht es um die Fragen, die Anleger beschäftigen. Wall-Street-Experte Tim Schäfer, bekannt aus "Börse Online“ und "Euro am Sonntag“, spricht über Widerstandsfähigkeit in schwierigen Zeiten – von Kriegen und Zöllen bis zu Staatsschulden und dem KI-Hype.

Dazu kommen Themen wie Altersvorsorge, aktive ETFs und die Unterschiede zwischen Neo- und Online-Brokern. Patrick Dewayne, Bestsellerautor und ntv-Börsenjournalist, verspricht "Börse ohne Blabla" und erläutert, was erfolgreiche Anleger anders machen.

Für eine sportliche Perspektive sorgt Deniz Aytekin, ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter und Unternehmer. Er spricht über Entscheidungen unter Druck – ein Thema, das weit über den Fußballplatz hinausreicht.

Den Abschluss beider Tage bildet jeweils der "Dialog der Experten" über die aktuelle Marktlage mit Baader-Bank-Gründer Uto Baader, Robert Halver, am Samstag mit Anja Kohl und am Sonntag mit Markus Koch.

Publikumsmagnet "Börse verständlich erleben“: Expertenwissen trifft auf aktuelle Marktthemen. Die Baader Tradings Days geben konkreten Einblick in Markt und Handel. © Baader Bank

Börse verstehen. Märkte erleben. Chancen erkennen.

Die Baader Trading Days richten sich an alle, die sich für Fragen und Themen rund um Geldanlage, Handel und Börse interessieren – vom Neuling bis zum erfahrenen Anleger. Wer bessere Finanzentscheidungen für sich treffen können will, ist am in München bestens aufgehoben. Der Eintritt ist kostenfrei, eine Anmeldung wird aus Gründen der hohen Nachfrage empfohlen.