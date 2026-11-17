Der Fall um Nvidia-CEO Jensen Huang, der auf eine chinesische Agentin reingefallen sein soll, zeigt, dass ausländische Ausspähversuche jeden Konzern treffen können. Auch Bayerns Wirtschaft ist im Visier – wie sie sich wehrt und was der Verfassungsschutz rät.

Eine Reihe Geschäftsfrauen und -männer. Ist auch ein Spion aus dem Ausland unter ihnen?

In Zeiten von regelmäßigen Cyberangriffen kommt die Ausspähung durch einen menschlichen Spion fast schon altmodisch daher. Diese Gefahr ist für die Technologie-Hochburg Bayern aber nicht weniger ernst zu nehmen: Jensen Huang, der jahrelange Chef und Mitgründer des billionenschweren US-Konzerns Nvidia – der seinen deutschen Hauptsitz in München hat –, ist mutmaßlich auf eine chinesische Spionin hereingefallen (AZ berichtete).

Im Verdacht steht die Geschäftsfrau und Ex-Journalistin Alice Huang, die mit dem Ex-Nvidia-Chef eine Affäre hatte – und Informationen an Peking geliefert haben soll. Sie war zeitweise Führungskraft beim Unternehmen Megaspeed International in Singapur, das Nvidia-Technik im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar kaufte, um Rechenzentren in Südostasien aufzubauen. Die Befürchtung der US-Behörden: Megaspeed leitete unerlaubterweise die Chips weiter nach China.

Auf diesem Bild, das einem von TVBS zur Verfügung gestellten Video entnommen ist, nimmt Alice Huang an einem Abendessen teil, das von Jensen Huang, dem CEO von Nvidia, in einem Restaurant in Taipeh ausgerichtet wird. © Uncredited

Bayern als Wirtschaftsstandort "für fremde Nachrichtendienste attraktiv"

Der Bayerische Verfassungsschutz (BayLfV) teilt auf AZ-Nachfrage mit, dass sich die Wirtschaftsspionage in den vergangenen Jahren durch China, Russland, Iran und Nordkorea stark verschärft habe. Ein Sprecher sagt: "China betreibt seit Jahren ein umfassendes System des Techno­logie-­ und Know-­how-­Transfers, um seine wirtschaftliche und militärische Entwicklung voranzutreiben." Das Ziel bis 2049: die weltweite Technologieführerschaft.

Chinesische Staatsbürger sind seit einer Reform im Jahr 2017 verpflichtet, Nachrichtendienste bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Der BayLfV warnt daher vor sogenannten Wegwerf-Agenten: Menschen, die für eine bestimmte Spionageaktion angeworben, aber im Falle einer Entdeckung fallen gelassen werden. Die Schwelle, gewollt oder ungewollt zu einem Agenten zu werden, ist denkbar niedrig.

Xi Jinping, Präsident von China, strebt bis 2049 die weltweite Technologieführerschaft an. © Johannes Neudecker

Umso größer ist die Gefahr, dass auch wichtige Unternehmen in Bayern ins Visier geraten. Besonders im Fokus stehen laut Verfassungsschutz innovative sowie exportorientierte Unternehmen und Hochtechnologiebranchen, da dort "wertvolles Know-how und geistiges Eigentum" vorhanden sei, und Konzerne, die militärische Produkte produzieren. Erst im Mai dieses Jahres wurden zwei chinesische Spione festgenommen, die Kontakte zu Wissenschaftlern in den Bereichen KI, Informatik sowie Luft- und Raumfahrttechnik aufgenommen hatten. Die AZ hat deshalb bei großen Industrie-Konzernen in Bayern nachgefragt, wie sie sich schützen.

BMW warnt Mitarbeiter mit verpflichtenden Schulungen

Diese halten sich firmenübergreifend – sofern sie sich überhaupt geäußert haben – beim Thema Sicherheit grundsätzlich bedeckt: Zu groß ist die Gefahr, den Spionen zu zeigen, wie sie die Maßnahmen umgehen können. Der Halbleiterhersteller Infineon aus Neubiberg, der eine enge Partnerschaft mit Nvidia pflegt, teilt auf AZ-Anfrage lediglich mit: "Wir haben wirksame Systeme und Prozesse im Einsatz, mit denen wir möglichen Gefährdungen begegnen." Auch die Wacker Chemie AG bleibt vage, wie sie ihr geistiges Eigentum schützt: "Dafür verfügen wir über etablierte Sicherheitsprozesse und Schutzmechanismen, die wir regelmäßig überprüfen und an aktuelle Risiken anpassen."

Eine Frau steht vor einem BMW i3 während der Messe "Auto China 2026". © Johannes Neudecker

Etwas konkreter wird der Auto-Riese BMW, der auf AZ-Anfrage mitteilt: "Verpflichtende Schulungen der Mitarbeitenden schaffen die geforderte Awareness (zu Deutsch: das Bewusstsein) zu diesen Themen im Unternehmen." Zudem gibt es bei der BMW Group weltweit "verbindliche Anweisungen zum Informationsschutz sowie zur Exportkontroll-Compliance". Übersetzt heißt das: Der Konzern prüft, dass keine Technologie, Bauteile oder Software an unerlaubte Empfänger weitergegeben werden.

Wie genau solche Exportkontroll- und Compliance-Prozesse in der Praxis aussehen können, erläutert AMS Osram – ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Licht- und Sensorlösungen mit Halbleitertechnologie, der seinen deutschen Hauptsitz in München hat: "Dazu gehören risikobasierte Prüfungen von Geschäftspartnern und Transaktionen sowie Sanktionslistenprüfungen und entsprechende vertragliche Verpflichtungen." Ziel sei es, die Einhaltung der jeweils geltenden Exportkontrollvorschriften entlang der Geschäftsbeziehungen sicherzustellen. Seine Daten schützt der Konzern durch "ein mehrstufiges System technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen": Zugriffe werden nach definierten Rollen und Berechtigungen gesteuert.

Verfassungsschutz warnt: Keine privaten Geräte auf China-Reise mitnehmen

Mit Export- und Schutz-Vorgaben arbeitet auch der Augsburger Automatisierungs- und Robotik-Konzern Kuka. Zudem werden Mitarbeiter für "relevante Sicherheitsrisiken sensibilisiert", teilt der Konzern der AZ mit. Sowohl AMS Osram als auch Kuka weisen aber darauf hin, dass die Schutzmaßnahmen sich nicht auf einzelne Länder konzentrieren. Spionage gibt es schließlich nicht nur durch China. Das handhabt auch der Automobilzulieferer Schaeffler so.

Wer als Geschäftsmann einen Arbeits-Laptop mit nach China nimmt, sollte sicherstellen, dass dieser nicht mit dem Firmennetzwerk verbunden ist. © NomadSoul via imago-images.de

Der Bayerische Verfassungsschutz berät laut eigenen Angaben Unternehmen vertraulich und leistet Hilfe zur Selbsthilfe, etwa mit einer Checkliste für China-Reisen, die der AZ vorliegt. Auf dieser wird etwa geraten, einen speziellen Laptop ohne Zugriff auf das Firmennetzwerk und keine Privatgeräte mitzunehmen, nicht die eigene Dienststelle anzurufen und bei Kontaktversuchen und Geschenken skeptisch zu bleiben. Im Nachhinein sollen laut Liste mitgenommene Geräte auf Schadsoftware geprüft und auffällige Beobachtungen an die Sicherheitsbehörden gemeldet werden.

Nvidia-Partner Infineon: Austausch mit Sicherheitsbehörden

Einfalltore bei der Sicherheit gibt es laut Verfassungsschutz viele, denn egal ob Delegation, Praktikanten, Doktoranden, Dienstleister, Kunden oder Geschäftspartner – überall handeln Menschen. "Sie missbrauchen die IT, verlieren oder vergessen unverschlüsselte Datenträger, fotografieren Schützenswertes, versenden sensible Informationen per Mail oder posten diese auf sozialen Netzwerken", heißt es vom Verfassungsschutz. Von den angefragten Unternehmen versichern der Münchner Elektronik-Konzern Rohde & Schwarz und das Taufkirchener Verteidigungsunternehmen Hensoldt, dass sie im ständigen Kontakt mit den zuständigen Behörden stünden. Auch Infineon pflegt laut eigenen Angaben einen vertrauensvollen Austausch mit den relevanten Sicherheitsbehörden.

Das Bewusstsein für die Gefahr von Wirtschaftsspionage in Bayern scheint geschärft – sowohl bei den Behörden als auch auf Seite der Unternehmen. Aber: Der Fall Jensen Huang zeigt eindrücklich – insofern sich die Spionage-Vorwürfe bewahrheiten sollten –, wie selbst große Konzerne mit vielen Sicherheitsvorkehrungen Opfer von Ausspähung werden können.