Vermögensverwaltung auf Augenhöhe mit den Anlegern: Die Pegasos Capital GmbH setzt auf Kundennähe und Strategie.

09. März 2026 - 07:49 Uhr

Bei der Pegasos Capital GmbH ist jeder der Kunden persönlich bekannt und wird individuell betreut; er muss verstehen können, was mit seinem Geld passiert.

Die Frage, "Vermögensverwaltung – ist das auch was für mich?", höre man in München und weit darüber hinaus immer öfter, sagt die Finanzexpertin Melanie Frasheri. Sie ist Vermögensverwalterin bei Pegasos Capital.

Vermögensberaterin Melanie Frasheri kennt die Sorgen und Bedürfnisse der Anleger. Die Finanzexpertin bietet eine transparente, persönliche Betreuung mit einer klaren Strategie. © Pegasos Capital GmbH

Sie beschreibt ein Bild, das viele gut kennen dürften: Das Leben wird voller, die Verantwortung größer, die Zeit knapper – und die eigenen Finanzen werden schnell unübersichtlich.

"Die meisten Entscheidungen trifft man nicht zwischen Tür und Angel. Es geht um Familie, Ruhestand, vielleicht auch um den Verkauf einer Firma oder eine Erbschaft", sagt Frasheri. Genau dann werde Vermögensverwaltung interessant: Nicht als "Luxus für Reiche", sondern als strukturierte Hilfe, um Ziele, Risiken und einen realistischen Plan zusammenzubringen.

Wer Vermögen anlegt, denkt nicht nur an Zahlen. Es geht um die Familie, den Ruhestand oder vielleicht auch um den Verkauf einer Firma oder eine Erbschaft © Adobe Stock

Strategie wichtiger als das Bauchgefühl

Wann lohnt es sich? Vereinfacht gesagt: Wenn Vermögen da ist, das nicht nur "irgendwie" angelegt werden soll und wenn man bereit ist, Strategie über Bauchgefühl zu stellen. Bei ist eine strukturierte Vermögensverwaltung schon ab einer Anlagesumme von 50.000 Euro möglich.

Frasheri betont, dass seriöse Finanzberatung nicht aus schnellen Tipps besteht, sondern aus einem Prozess. "Wir verstehen Vermögensverwaltung nicht als Produkt, sondern als partnerschaftlichen Prozess, inklusive sauberer Bedarfsanalyse, transparenter Kommunikation und verbindlicher Begleitung", sagt die erfahrene Expertin. Gerade in unruhigen Börsenphasen sei das wichtig. "Der Kapitalmarkt belohnt nicht das nervöse Zucken, sondern das durchdachte Handeln."

Entscheidend ist, Kapitalmärkte gezielt zu nutzen. Das ist auch Teil der Pegasos-Strategien: langfristig denken und verantwortungsvoll handeln. © Pegasos Capital GmbH

Nachvollziehbare Quellen nutzen

Doch wie findet man in einem Markt voller Versprechen den richtigen Anbieter? Frasheri rät, die Suche nicht bei hippen Influencern oder reißerischen Posts zu beginnen. Ein guter erster Anker seien Branchenübersichten etablierter Verbände – etwa die Plattform des ).

Dort finden sich Anbieter, die einem professionellen Umfeld zuzuordnen sind. Trotzdem ist dies per se kein Freifahrtschein. "Am Ende müssen Menschen zueinander passen, und der Kunde muss verstehen, was mit seinem Geld passiert“, sagt Frasheri.

Zeichen für Professionalität

Bei der Prüfung helfen einfache, aber wirksame Leitplanken. Ein professioneller Vermögensverwalter hat eine ordentliche Website, ein vollständiges Impressum, klare Ansprechpartner und eine transparente Darstellung seiner ganzen Leistungen.

Wie findet man in einem Markt voller Versprechen den richtigen Anbieter - die Pegasos Capital GmbH steht für Transparenz und bietet einen strukturierten, persönlichen Beratungsprozess. © Adobe Stock

Er baut keinen Druck auf – weder mit Sätzen wie "nur heute gültig", noch mit Renditeversprechen, die deutlich über dem Marktniveau liegen. Wer mit zweistelligen "Garantie-Renditen" wirbt, sollte eher Misstrauen als FOMO – also "Fear Of Missing Out" – auslösen.

Transparenz ist eine Grundvoraussetzung

Frasheri formuliert es so: "Transparenz ist kein Modewort, sondern Grundvoraussetzung. Nur wenn Entscheidungen nachvollziehbar sind, kann eine echte Partnerschaft entstehen." Und sie ergänzt einen Grundsatz, der in der Finanzwelt selten genug gesagt wird: "Was ich gar nicht verstehe, ist auch keine gute Investition für mich." Entscheidend ist das Erstgespräch. Das sollte persönlich stattfinden, also vor Ort oder per Videocall, und nicht als anonyme Hotline-Erfahrung.

Wir sind kein Callcenter. Jeder unserer Kunden ist uns persönlich bekannt und wird individuell betreut, sagt Melanie Frasheri, Vermögensverwalterin bei Pegasos Capital.

Spätestens hier müssen Gebühren, Vorgehen, Produktauswahl und Risiken verständlich auf den Tisch. Transparenz bedeutet auch: Welche Produkte kommen überhaupt infrage, wie werden sie ausgewählt, und wie wird ein Portfolio über die Zeit überprüft?

Im Private-Banking-Test 2026 der Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH erreichte Pegasos Capital als einziger Anbieter die Bestnote 1,0. © Pegasos Capital GmbH

Pegasos Capital erreicht Bestnote

Dass ein strukturierter Beratungsprozess messbar sein kann, zeigt ein aktuelles Ergebnis aus der Branche: Im Private-Banking-Test 2026 der Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH erreichte als einziger Anbieter die Bestnote 1,0 und wurde als Nummer eins geführt.

Getestet wurden dabei nicht Werbesprüche, sondern reale Stationen, von der ersten Kontaktaufnahme über das Erstgespräch mit den Anlegern bis zur Nachbetreuung.

Für Leser ist das eine hilfreiche Botschaft: Wer Vermögensverwaltung sucht, sollte nicht nach der lautesten Stimme schauen, sondern nach überprüfbarer Qualität, klaren Prozessen und einem Gegenüber, das Ruhe ausstrahlt, statt Druck zu machen.

Nähere Informationen unter:

Pegasos Capital GmbH

Kopernikusstrasse 8

81679 München

Tel.: 089/ 520 369 00

info@pegasos-capital.com