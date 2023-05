Wacker Chemie kauft Fermentationsspezialisten in Spanien

Wacker Chemie stärkt sein Biotech-Geschäft mit einer Übernahme in Spanien. Für mehr als 100 Millionen Euro werde der Fermentationsspezialist ADL BioPharma gekauft, teilte der MDax-Konzern am Montag mit. Nachdem bereits 2016 Fermentationsanlagen im nordspanischen Leon übernommen worden seien, gehe mit dem Kauf des Auftragsherstellers für die Lebensmittel-, Pharma- und Konsumgüterindustrie nun der gesamte Standort in den Besitz von Wacker Chemie über. "Die Akquisition von ADL BioPharma ist ein wichtiger Schritt für das weitere Wachstum unseres Biotechnologiegeschäftes, mit dem wir im Jahr 2030 eine Milliarde Euro Umsatz erzielen möchten", sagte Wacker-Chemie-Chef Christian Hartel laut Mitteilung.

08. Mai 2023 - 10:15 Uhr | dpa

Eine Schautafel mit der Aufschrift "Wacker". © Sebastian Willnow/dpa

München Die Münchener bauen ihr Biotech-Geschäft - zurzeit noch die kleinste Sparte - seit einiger Zeit kräftig aus, auch mit der Produktion von Biotech-Produkten rund um mRNA-Impfstoffe und -Medikamente. 2022 erzielte der Geschäftsbereich Wacker Biosolutions Erlöse von 331 Millionen Euro. Im Gesamtkonzern beliefen sich die Umsätze auf rund 8,2 Milliarden Euro.