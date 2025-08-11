AZ-Plus

Touristenzahl erreicht Rekordniveau

Der Tourismus in Deutschland steuert auf einen weiteren Rekord zu. Im Juni stiegen die Übernachtungszahlen auch ohne die Fußball-Fans.
An den Küsten läuft das Sommergeschäft.
Wiesbaden

Urlaubs- und Geschäftsreisen in Deutschland sind so gefragt wie nie. Trotz einer gesunkenen Nachfrage aus dem Ausland registrierten Hotels und andere größere Beherbergungsbetriebe im ersten Halbjahr dieses Jahres 223,3 Millionen Übernachtungen und damit 0,1 Prozent mehr als beim bisherigen Höchstwert im Rekordjahr 2024. Das berichtet das Statistische Bundesamt

Dass allein im Juni 12,7 Prozent weniger Gäste aus dem Ausland gekommen sind, führen die Statistiker auf die besonders hohe Zahl aus dem Vorjahr zurück, als die Fußball-Europameisterschaft Fans aus allen Ländern angezogen hatte. Die Lücke wurde von Übernachtungen durch Inländer (+7,4 Prozent) mehr als ausgeglichen. Hier wirkten sich die späten Pfingstferien aus. 

Unter dem Strich übernachteten die Gäste im Juni 50,5 Millionen Mal in den genannten Betrieben mit mindestens zehn Betten. Das waren 3,8 Prozent mehr Übernachtungen als ein Jahr zuvor.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.