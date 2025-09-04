AZ-Plus

Störung bei Google - Nutzer in mehreren Ländern betroffen

Google und YouTube sind derzeit in bestimmten Regionen nicht erreichbar. Auch deutsche Nutzer waren offenbar kurz betroffen.
dpa |
In Deutschland kam es nur kurzzeitig zu Einschränkungen bei Google. (Symbolbild)
In Deutschland kam es nur kurzzeitig zu Einschränkungen bei Google. (Symbolbild) © Mohssen Assanimoghaddam/dpa
Ankara

Onlinedienste wie die Google-Suche und YouTube sind Berichten zufolge derzeit für Nutzer in mehreren Ländern nur eingeschränkt verfügbar. Es komme aktuell zu internationalen Ausfällen, teilte die Analysefirma Netblocks auf der Plattform X mit. In Deutschland kam es nur kurzzeitig zu Einschränkungen, wie aus Daten von Portalen für Störungsmeldungen hervorging. 

Nutzer in der Türkei und in Bulgarien etwa berichteten am frühen Vormittag, nicht auf die Seiten zugreifen zu können. Laut Netblocks steht der Vorfall aber nicht im Zusammenhang mit Internetstörungen oder Filtern auf Landesebene.

Eine Anfrage bei Google zu den Störungen blieb zunächst unbeantwortet.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

