Sieben Millionen Euro im Jahr: Wo es dieses Spitzengehalt gibt
Geht es um die Platzhirsche der Münchner Unternehmen, führt kein Weg an BMW vorbei. Die Autobauer machten im Jahr 2024 rund 142 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigen knapp 160.000 Mitarbeiter. Dort zu arbeiten, ist zweifelsohne mit einer Menge Prestige verknüpft. Aber wie viel Geld verdient man dort eigentlich? In einer Serie will die AZ das für die großen Firmen in München aufschlüsseln.
Die Chefs:
Wer an der Spitze eines solchen Aktienunternehmens steht, hat große Verantwortung – und viele Nullen auf dem Konto: Oliver Zipse, der Vorstandsvorsitzende, verdiente im Geschäftsjahr 2024 insgesamt 7.127.963 Euro. Dieser Lohn setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen: Zum einen aus der festen Vergütung (2.677.693 Euro), die Zipse in jedem Fall erhält und die neben der Grundvergütung auch einen Beitrag zur betrieblichen Altersversorgung umfasst. Zum anderen die variable Vergütung in Höhe von 4.450.000 Euro. Dazu gehören etwa Tantiemen für die Ergebnisse und die Leistung (jeweils 1.050.000 Euro). Ersteres zielt auf die Erreichung der finanziellen Ziele ab, Letzteres auf die Erfüllung der Geschäftsstrategie. Im Geschäftsbericht von BMW heißt es, dass diese Ziele "weitgehend erreicht" wurden. Darüber hinaus erhielt Zipse 2.350.000 Euro, die für mindestens vier Jahre in BMW-Aktien investiert werden müssen.
Die weiteren Vorstandsmitglieder wurden nach demselben Prinzip entlohnt. Sie verdienten insgesamt zwischen 3.372.541 Euro (Vertriebs-Chef Jochen Goller) und 3.945.693 Euro (Arbeitsdirektorin Ilka Horstmeier). Die höchsten Grundgehälter hatten mit 1.050.000 Euro Horstmeier, Frank Weber (Entwicklungs-Chef) und Milan Nedeljković (Produktions-Chef).
Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wurden zwischen 35.333 Euro (erst Ende 2024 in den Aufsichtsrat gekommen) und 610.000 Euro (Vorsitz) ausgezahlt.
Die Arbeitnehmer:
Arbeitnehmer verdienten bei BMW in 2024 im Schnitt 99.622 Euro, wie aus dem Geschäftsbericht der Aktiengesellschaft hervorgeht. Genauer wird das Unternehmen selbst nicht. BMW ist zwar Mitglied im Arbeitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie und deshalb an den mit der IG Metall ausgehandelten Tarifvertrag gebunden. Aber das Unternehmen zahlt über dem Tarif, etwa durch leistungsbezogene Boni.
Die Online-Plattform Kununu gibt mehr Aufschluss: Bei der können Arbeitnehmer die Höhe ihres Gehalts angeben, woraus sich Durchschnittswerte für die einzelnen Berufsgruppen ergeben. Auffallend ist: Über alle Berufe hinweg verdienen BMW-Mitarbeiter über dem Branchen-Durchschnitt.
Jahresgehälter in der BMW-Produktion/Vertrieb:
|Beruf
|Brutto-Gehalt (Euro)
|Durchschnitt in Deutschland
(DiD) (Euro)
|Schlüsselkundenbetreuer
|85.000
|73.200
|Vertriebsmitarbeiter
|59.800
|51.000
|Werkstattmeister
|57.800
|49.700
|Automobilkaufmann und -frau
|57.000
|47.900
|Elektroniker
|51.200
|41.200
|Mechatroniker
|50.500
|41.200
|KFZ-Techniker
|48.200
|34.900
|Industriemechaniker
|47.800
|42.200
|CNC-Fräser
|46.000
|41.500
|Karosseriebauer
|45.900
|39.800
|Monteur
|43.600
|37.800
|Produktionsmitarbeiter
|43.200
|36.900
|Fahrzeuglackierer
|41.600
|37.200
|Produktionshelfer
|38.400
|31.700
|Lagerist
|35.200
|31.300
|Gabelstaplerfahrer
|33.800
|31.500
Jahresgehälter in der BMW-Entwicklung:
|Beruf
|Brutto-Gehalt (Euro)
|Durchschnitt in Deutschland
(DiD) (Euro)
|Softwarearchitekt
|99.100
|85.400
|Forschungsingenieur
|94.700
|69.000
|Werkstoffingenieur
|88.700
|66.200
|Data Engineer
|86.800
|65.700
|Prozess-Ingenieur
|86.700
|65.000
|Ingenieur
|85.900
|68.200
|Informatik-Ingenieur
|85.900
|64.300
|Entwicklungsingenieur
|82.200
|67.200
|Produktentwickler
|81.700
|55.600
|Wirtschaftsingenieur
|81.400
|65.400
|Maschineningenieur
|70.800
|61.700
Jahresgehälter in der BMW-Leitung:
|Beruf
|Brutto-Gehalt (Euro)
|Durchschnitt in Deutschland
(DiD) (Euro)
|Leiter Einkauf
|129.600
|79.300
|Vertriebsleiterin
|114.400
|82.500
|Strategie-Manager
|113.900
|79.100
|Manager
|111.700
|79.600
|Abteilungsleiter
|106.300
|72.400
|Leiter Marketing
|90.000
|73.200
|Leiter Qualitätsmanagement
|89.500
|74.200
|Leiter Personal
|87.500
|79.100
|Manager Business Development
|86.000
|67.300
|Leiter Buchhaltung
|85.400
|67.800
|Produktmanager
|81.700
|64.900
|Terminmanager
|77.600
|53.500
|Personalleiter
|69.300
|55.800
|Produktionsleiter
|43.000
|47.200
Zu den Benefits, also freiwilligen Zusatzleistungen, gehören Gewinnbeteiligungen, betriebliche Altersvorsorge, die Möglichkeit, eine Vorzugsaktie zu erwerben, und der Aufbau eines persönlichen Vorsorgekapitals (eine steuerbegünstigte Altersvorsorge). Außerdem ist für Beschäftigte mit Metall-Tarifvertrag ein Urlaubsgeld vorgeschrieben, das rund 70 Prozent des Monatseinkommens entspricht, sowie ein gestaffeltes Weihnachtsgeld. Sechs Monate Betriebszugehörigkeit entsprechen 25 Prozent des Monatsverdiensts, zwölf Monate 35 Prozent, 24 Monate 45 Prozent und ab 36 Monaten sind es 55 Prozent.
