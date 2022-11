Schuldneratlas für Deutschland: Ein Warnschuss

AZ-Nachrichtenredakteurin Martina Scheffler über die Verschuldung in Deutschland.

Was sagt uns der Schuldneratlas für dieses Jahr? Nicht viel. Das Zurückliegende ist verzerrt durch Corona-Hilfen, und die Zukunft, deren Schatten uns bereits umfangen, ist auch nicht abgebildet. Einzig eine um sich greifende, aus der Not geborene Sparwut zeichnet sich bereits in diesem Jahr ab.

2023 wird für sehr viele Deutsche ein sehr hartes Jahr

Die Prognosen der Experten allerdings lassen Schlimmes befürchten. Da helfen auch keine LED-leuchtenden Weihnachtsmärkte oder eine "Jetzt-noch-mal-Geschenkeflut"-Trotzhandlung zum Fest.

2023 wird für sehr viele Menschen in Deutschland ein sehr hartes Jahr. Die Strompreisbremse, die Gaspreisbremse, über die sich manche vielleicht noch freuen, das alles wird für viele nicht reichen. Diese Schuldenprognosen sind vor allem ein Warnschuss für die Politik.