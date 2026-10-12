Die Münchner Vermögensverwaltung Pegasos Capital GmbH gibt Einblicke in den "Maschinenraum" der Vermögensverwaltung und entwickelt individuelle Anlagestrategien für anspruchsvolle Privatanleger.

12. Oktober 2026 - 07:37 Uhr

Einzeltitel statt Wirtschaftssektoren: Die Münchner Vermögensverwaltung Pegasos Capital GmbH entwickelt individuelle Anlagestrategien für anspruchsvolle Privatanleger. Das inhabergeführte Unternehmen setzt auf persönliche Betreuung, transparente Entscheidungen und einen konsequenten Investmentansatz.

In den 90ern war es die Telekom, heute ist es Nvidia: An der Börse gibt es immer wieder Unternehmen, deren Kursentwicklung Anleger begeistert. Doch dauerhaft genau die Gewinner von morgen zu finden und rechtzeitig vor jedem Rückschlag auszusteigen, ist eine andere Sache.

Faszination durch einzelne Aktien

Am Anfang meiner Banklehre war auch ich davon fasziniert, einzelne Aktien herauszupicken und ihre Kurse ständig zu verfolgen, erinnert sich Melanie Frasheri, Geschäftsführerin von Pegasos Capital.

Vermögensberaterin Melanie Frasheri kennt die Sorgen und Bedürfnisse der Anleger. Die Finanzexpertin bietet eine transparente, persönliche Betreuung mit einer klaren Strategie. © Pegasos Capital GmbH

"Das brachte Erfolgserlebnisse, aber vor allem viel Nervenkitzel. Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass solche Anlagen nicht nur für schlaflose Nächte sorgen, sondern auch einen erheblichen Rechercheaufwand für Privatanleger mit sich bringen. Heute gehen wir in der Vermögensverwaltung wesentlich systematischer vor.“

Statt tausende Unternehmen ohne übergeordnetes Konzept zu analysieren, beschäftigt sich der Anlageausschuss mit seinen verschiedenen Mitgliedern zunächst mit der Frage, welche Wirtschaftssektoren von langfristigen Entwicklungen profitieren könnten.

Wie findet man in einem Markt voller Versprechen den richtigen Anbieter - die Pegasos Capital GmbH steht für Transparenz und bietet einen strukturierten, persönlichen Beratungsprozess. © Adobe Stock

Zu den langfristigen Investmentthemen wie Infrastruktur kommen interessante und zukunftsträchtige Anlageklassen, zum Beispiel das Thema "Smart Power“. Hier profitieren Anleger gleichzeitig von mehreren langfristigen Entwicklungen: Vom steigenden Strombedarf, von der Elektrifizierung und vom Ausbau moderner Infrastruktur. Dabei investiert man in klassische Versorger oder Netzbetreiber, ohne direkt in die bekannten großen Technologieaktien investieren zu müssen.

Je nach Risikoprofil können solche Themen unterschiedlich stark gewichtet werden. Infrastrukturinvestments finden sich deshalb beispielsweise sowohl in der Pegasos Balance- als auch in der Offensiv- und Dynamic-Strategie.

Dauerhaft genau die Gewinner von morgen zu finden und rechtzeitig vor jedem Rückschlag auszusteigen, ist schwierig. Hier kann eine Vermögensverwaltung wie die Pegasos Capital GmbH die richtigen Impulse geben. © Adobe Stock

Core-Satellite als Investmentstrategie

Für Vermögen ab etwa 50.000 Euro setzt Pegasos auf einen strategischen Core-Satellite-Ansatz mit breit gestreuten ETFs und Fonds. Einzelaktien können bei großen Mandaten ergänzend eingesetzt werden.

Entscheidend ist nicht die Zahl der Wertpapiere im Depot. Für uns beginnt ein gutes Portfolio mit einer Strategie – nicht mit einer Aktienidee, weiß Frasheri als Expertin für Investmentfragen.

Im Private-Banking-Test 2026 der Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH erreichte Pegasos Capital als einziger Anbieter die Bestnote 1,0. © Pegasos Capital GmbH

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