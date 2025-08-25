AZ-Plus

Ifo: Zuversicht in deutscher Wirtschaft wächst weiter

Zollstreit, Bürokratie, Kriege und Krisen lasten auf der deutschen Wirtschaft. Trotzdem zeigt das wichtigste Konjunkturbarometer nach oben - zum sechsten Mal in Folge.
Stimmung in den Unternehmen hellt sich auf (Archivbild).
Stimmung in den Unternehmen hellt sich auf (Archivbild). © Sina Schuldt/dpa
München

Trotz höherer US-Zölle verbessert sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Wie das Forschungsinstitut Ifo mitteilte, stieg das Ifo-Geschäftsklima im August um 0,4 Punkte auf 89,0 Punkte. Während die aktuelle Lage in den Unternehmen etwas schlechter eingeschätzt wurde, hat sich die Bewertung der künftigen Geschäfte überraschend verbessert.

Mit dem Anstieg im August legte das Ifo-Geschäftsklima den sechsten Monat in Folge zu und erreichte den höchsten Wert seit April 2024. Dennoch bleibt Ifo-Präsident Clemens Fuest zurückhaltend. "Die Erholung der deutschen Wirtschaft bleibt schwach", kommentierte er das Ergebnis der Umfrage unter etwa 9.000 Firmen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

