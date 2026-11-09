Ein Wert, der Bestand hat: Viele Münchnerinnen und Münchner suchen nach finanzieller Sicherheit in unruhigen Zeiten. Physisches Gold erfüllt diese Rolle seit Jahrtausenden und ist heute leichter zugänglich denn je.

09. November 2026 - 17:09 Uhr

Anlagebarren und anerkannte Anlagemünzen aus Gold sind von der Mehrwertsteuer befreit.

Ein Wert ohne fremdes Versprechen

Der Wert von Gold hängt nicht davon ab, dass eine Bank, ein Unternehmen oder ein Staat eine Zusage einhält. Wer das Metall selbst besitzt, muss den Ausfall eines Finanzprodukts nicht fürchten. Zinsen oder Dividenden zahlt Gold zwar nicht, dafür sichert es Unabhängigkeit, wenn das System ins Wanken gerät.

Wie viel Gold ins Vermögen gehört

Finanzwissenschaftler der Universität Zürich empfehlen in einer Anfang 2025 veröffentlichten Studie, 15 bis 20 Prozent des Vermögens in Edelmetallen zu halten, sofern die Aufteilung regelmäßig auf die Zielgewichte zurückgeführt wird. Steigt der Goldpreis, wandert der Überschuss in Aktien. Fallen die Börsen, steht Liquidität zum günstigen Nachkaufen bereit.

Steuerlich attraktiv, sicher verwahrt

aus Gold sind von der Mehrwertsteuer befreit, Gewinne nach zwölf Monaten Haltedauer grundsätzlich steuerfrei. Silber, Platin und Palladium sind dagegen mehrwertsteuerpflichtig. Wer sein Gold nicht zu Hause lagern möchte, lässt es professionell verwahren: einzeln, voll versichert und eigentumsrechtlich getrennt.

Anlagebarren und anerkannte Anlagemünzen aus Gold sind von der Mehrwertsteuer befreit. © Degussa

Schon ab 25 Euro im Monat

Mit dem Degussa lässt sich ein Goldbestand Schritt für Schritt aufbauen, jeder Betrag fließt vollständig in physisches Gold. Regelmäßige Käufe gleichen Preisschwankungen über die Laufzeit aus. Auch Altgold wie Schmuck, Erbstücke oder Silberwaren, Platin und Palladium kauft Degussa an. Maßgeblich ist der Feingoldpreis am Tag der Bewertung. Das Material wird geprüft und in zertifizierten Scheideanstalten wiederverwertet.

Altgold wird zum Feingoldpreis am Tag der Bewertung angekauft. © Degussa

Beratung mit Gold auf dem Tisch

Kauf und Verwaltung laufen bei digital, entschieden wird aber oft vor Ort. "Viele unserer Kundinnen und Kunden informieren sich zuerst online. Die Entscheidung fällt, wenn sie das Gold in der Hand halten“, sagt Laurie Deckelmann, Head of Branch München. "Wir denken dabei nicht an das schnelle Geschäft, sondern an Werte, die Generationen überdauern, beim ersten Sparplan ebenso wie bei einer gewachsenen Sammlung.“

Laurie Deckelmann leitet die Degussa Niederlassung München. © Degussa

Persönliche Beratung in der finden Sie .