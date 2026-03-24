Geld anlegen wie die Profis: Warum sich dieses Event auf jeden Fall lohnt

Am 28. März 2026 findet in München der Anlegertag statt – das Event für alle, die mehr aus ihrer Geldanlage machen wollen. 80 Aussteller und 75 Fachvorträge warten auf Sie - und der Eintritt ist kostenfrei.

24. März 2026 - 12:20 Uhr

Erhalten Sie wertvolle Impulse, die Ihnen bei der Wahl der richtigen Anlageformen helfen kann.

Die internationalen Finanzmärkte sind derzeit von starken Schwankungen und Unsicherheit geprägt. Geopolitische Spannungen im Nahen Osten treiben die Energiepreise und Risikoaufschläge in die Höhe. Gleichzeitig haben die Aktienindizes zuletzt spürbar nachgegeben. Anleger warten auf Signale der Notenbanken: Die EZB hat den Leitzins bei zwei Prozent belassen; ihre nächste Sitzung findet Mitte März statt. Wer sich jetzt nicht informiert, riskiert Fehlentscheidungen und verpasst Chancen.

Zahlreiche Besucher waren auch schon 2025 auf der Anlegermesse. © Anlegertag

Am 28. März versammelt sich das der Finanzbranche in der Motorworld in München, um Privatanlegern aktuelle Anlagetrends und Produkte vorzustellen. Nutzen Sie die Gelegenheit, um direkt mit Experten zu sprechen, praxisnahe Impulse zu Themen wie Aktien, ETFs, Derivate und Kryptowährungen zu gewinnen und Ihre Strategie zu schärfen. Seien Sie dabei, wenn führende Köpfe ihr Wissen teilen.

Anlegertag München Samstag, 28. März 2026

Einlass ab 9:30 Uhr Ende 17:00 Uhr

Motorworld München, Am Ausbesserungswerk 8, 80939 München

"Die Finanzmärkte erinnern derzeit an eine stürmische See: Unsicherheit und starke Ausschläge prägen das Bild. Protektionistische Tendenzen, höhere Volatilität und uneinheitliche wirtschaftspolitische Signale verunsichern viele Anleger", sagt Kent Gaertner, Geschäftsführer der Quadriga Communication GmbH und Mitveranstalter des .

"Gerade jetzt lohnt es sich, aktiv zu bleiben – denn wer abwartet, riskiert nicht nur Rückschläge, sondern lässt häufig auch attraktive Chancen liegen. In bewegten Zeiten ist ein klarer Kurs entscheidend: solides Know-how, durchdachte Strategien und vorausschauende Planung sind der beste Kompass für eine erfolgreiche finanzielle Zukunft.“ Kent Gaertner

Für gute Anlageentscheidungen braucht es vor allem eines: verlässliche Informationen und einen strukturierten Überblick über die wichtigsten Anlageklassen und Strategien. Genau das bietet der am 28. März 2026 in der Motorworld München.

Das Programm vom Anlegertag München 2026: 80 Aussteller und 75 Fachvorträge warten auf interessierte Besucher. © Anlegertag

Vertiefen Sie Ihr Wissen

Die Besucher erwartet ein hochkarätiges Programm mit über 80 Ausstellern. Dazu zählen Banken wie Morgan Stanley und die Stadtsparkasse München, Vermögensverwalter, Broker wie flatex, Börsenplätze wie gettex exchange, Emittenten, Fintechs und Fachverlage wie die Börsenmedien AG. Ergänzt wird der Anlegertag durch 75 Fachvorträge, die praxisnahe Impulse bieten. Wir laden Sie zu einem intensiven Informationstag ein, der Ihnen Orientierung gibt, Ihr Wissen vertieft und Sie dabei unterstützt, Ihre eigene Anlagestrategie gezielt weiterzuentwickeln.

Eine Übersicht über alle Aussteller finden Sie .

Wissen aus erster Hand

Beim steht der direkte Austausch zwischen Privatanlegern, Ausstellern und renommierten Experten im Mittelpunkt. Besucher erhalten unabhängige Einblicke in aktuelle Trends rund um die Geldanlage und können sich aus erster Hand informieren – unter anderem bei Finanzprofis wie Dr. Jens Ehrhardt, Heiko Thieme, Edda Vogt Robert Halver, Dr. Andreas Beck oder Alfred Maydorn.

75 Fachvorträge bieten wertvolle Impulse für Börseneinsteiger, erfahrene Anleger und aktive Trader gleichermaßen. Dank mehrerer paralleler Vortragsstränge kann sich jeder Besucher sein individuelles Programm zusammenstellen – ganz nach den eigenen Interessen und Anlagezielen.

Weitere Informationen dazu finden Sie .