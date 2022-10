Galeria: Für dumm verkauft

Die AZ-Nachrichtenredakteurin über die finanzielle Not des Galeria-Konzerns.

Für die Beschäftigten von Galeria ist es bitter, aber René Benko, einst als Retter in der Not gefeierter Milliardär, ist weder Wohltäter noch Kaufhausdirektor. Er ist Immobilienunternehmer, nichts anderes interessiert ihn - gerade in München deutlich zu beobachten.

Ob bei Kaufhof am Stachus oder bundesweit: Benko zu alimentieren, um Jobs zu retten, heißt, die Augen vor der Realität zu verschließen. Wer sich nicht scheut, dreimal in zwei Jahren Steuerzahler anzubetteln, und gleichzeitig Filetstücke in Deutschlands teuerster Stadt kauft, veralbert Staat und Öffentlichkeit.