Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Vermögen für einen angenehmen Ruhestand haben und sich Ihre Vermögensnachfolger einmal über eine Erbschaft freuen, statt unter Steuerlast und Familienstreit zu leiden.

16. Dezember 2025 - 13:34 Uhr

Sie denken, dass Testament und Altersvorsorgeplanung erst etwas für die Generation 50plus ist? Falsch: "Der häufigste Fehler ist es, weder für den Ruhestand noch die Vermögensnachfolge eine Finanzplanung zu haben oder diese viel zu spät anzugehen", erklärt Oliver Kirbach, Experte für ganzheitliche Finanzplanung bei der Hansen & Heinrich Gruppe, die bundesweit Vermögensverwaltung unter anderem in einer Niederlassung in Kempten anbietet. Grundsätzlich gilt: Je früher, desto besser!

Besser schenken und gezielt vererben

Bei der Gestaltung der Vermögensnachfolge ist oft die Standardlösung alles andere als optimal. Nicht selten entspricht die gesetzliche Erbfolge nicht dem Willen der Erblasser. Sie führt selbst bei überschaubaren Vermögen zu vermeidbaren Steuerzahlungen und durch streitanfällige Erbengemeinschaften zu Zerwürfnissen.

Wir empfehlen, frühzeitig das Gespräch mit der Familie zu suchen. Oliver Kirbach.

In vielen Fällen können Zwist und Steuern vermieden werden, wenn Vermögen mit warmen Händen übertragen wird.

Rechtzeitige Planung braucht jeder!

Selbst in jungen Jahren können Unfälle oder Krankheiten zu Notsituationen führen.

Zu einer ganzheitlichen Planung gehören auch weniger angenehme Themen wie Patientenverfügung, Vorsorgevollmachten oder Erbgestaltung und die sollten im Idealfall bereits am Ende der Ausbildungszeit angegangen werden. Fachmann Oliver Kirbach

Gerade beim Vermögensaufbau kostet Abwarten Zinseszinseffekte und der Verzicht auf Renditechancen ist nicht nur für junge Sparer oft keine gute Idee. Denn es kann sich auch nahe dem Ruhestand über die Inflation noch rächen, ausschließlich auf Sicherheit zu setzen und Geld quasi unter dem Kopfkissen zu horten. Natürlich wird das Thema Sicherheit im Alter immer wichtiger: "Aber komplett auf schwankungsarme Anlageklassen zu setzen und damit auf Renditechancen zu verzichten, ist nicht für jeden sinnvoll." Warum nicht von allem ein bisschen? Zum Beispiel ein Drittel möglichst sicher und kurzfristig verfügbar mit eher begrenzter Renditeerwartung anlegen. Dann etwas mittelfristig mit ausgewogenem Chance-Risiko-Verhältnis und den Rest längerfristig, eher mit dem Fokus auf Renditechance?

Klarheit für den Ernstfall. Erben und Vererben betrifft viele Menschen, wird jedoch häufig verdrängt. © V-Bank AG

Denn statistisch hat jemand, der mit 65 Jahren in den Ruhestand geht, noch rund 20 Jahre - um genau zu sein Männer 17,7 und Frauen 20,9 Jahre laut den Daten des Bundesamtes für Statistik. Ganz auf Renditechancen zu verzichten und sich nur der Inflation auszuliefern, ist also wahrscheinlich schon für die eigene Altersvorsorge keine gute Taktik. Soll noch etwas für nachfolgende Generationen übrigbleiben, gilt es mit noch mehr Weitsicht zu handeln.

Freibeträge und Gestaltungen nutzen

Auch die Steuerfreibeträge für Erbschaften und Schenkungen klingen üppig, können aber schnell ausgeschöpft sein.

Gerade nach den Immobilienwertsteigerungen der letzten Jahre reicht der 400.000 Euro Freibetrag von Kindern oft nicht mehr aus. Genau dann kann ein Nießbrauchvorbehalt helfen. Oliver Kirbach, Experte für ganzheitliche Finanzplanung bei der Hansen & Heinrich Gruppe

Ein Haus oder eine Wohnung beispielsweise können schon zu Lebzeiten übertragen werden und trotzdem noch zur Altersvorsorgeplanung beitragen. Dafür wird etwa ein Wohnrecht oder die Nutzung von Mieterträgen vorbehalten. So eine Schenkung mit Nießbrauchsrecht hat zusätzlich Steuervorteile und was viele nicht wissen: Diese Möglichkeit gibt es auch bei Wertpapieren.

Ein Beispiel: Eine 65-Jährige könnte ein Depot im Wert von bis zu 712.618 Euro an ihren Sohn übertragen, ohne dass dafür ein Cent Steuern fällig wird. Sie behält sich dabei den Nießbrauch von angenommenen 3,5 Prozent Jahresrendite zum Beispiel durch Dividenden oder Zinsen vor. Im Vergleich zu einer Schenkung der gleichen Summe ohne Nießbrauch spart das bis zu 39.300 Euro. Und das Beste? Nach zehn Jahren können die Freibeträge neu genutzt werden – zumindest solange es keine Erbschaftssteuerreform gibt.