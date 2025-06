Exporte von Eisen und Stahl in die USA gesunken

Hohe Zollschranken erschweren das Geschäft mit den Vereinigten Staaten. Jüngste Zahlen zum deutschen Außenhandel bestätigen das. Immerhin fällt der Rückgang noch vergleichsweise überschaubar aus.

Deutsche Hersteller exportieren weniger Eisen und Stahl in die USA (Symbolbild)

Wiesbaden

Die US-Zölle auf Eisen, Stahl und Aluminium bremsen den deutschen Export. Von Januar bis einschließlich April verringerten sich die deutschen Lieferungen von Eisen und Stahl sowie Eisen- und Stahlwaren in die Vereinigten Staaten zum Vorjahreszeitraum um 0,4 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Die Aluminiumexporte in die USA gingen nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 1,8 Prozent auf 218 Millionen Euro zurück.

Seit dem 12. März 2025 erheben die USA für den Import von Eisen, Stahl, Aluminium und Waren daraus Zusatzzölle in Höhe von 25 Prozent. Seit dem 4. Juni 2025 betragen diese Zölle 50 Prozent.

Rückgang im US-Geschäft noch vergleichsweise moderat

Allerdings waren die Rückgänge bei Eisen und Stahl im Handel mit den USA deutlich geringer als das Minus der gesamten deutschen Eisen- und Stahlexporte, wie die Wiesbadener Statistiker einordnen. Insgesamt verzeichnet das Bundesamt einen Rückgang um 4,2 Prozent auf 20,7 Milliarden Euro in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres. Die Vereinigten Staaten lagen mit einem Anteil von gut sechs Prozent auf Rang 6 der wichtigsten Abnehmerstaaten für Eisen und Stahl aus deutscher Produktion.

Bei Aluminium rangieren die USA für Deutschland auf Platz 10 der wichtigsten Abnehmerstaaten. In Summe exportierten deutsche Hersteller in den ersten vier Monaten mehr Aluminium und Waren daraus als ein Jahr zuvor: 6,4 Milliarden Euro bedeutete ein Plus von acht Prozent zum Vorjahreszeitraum.