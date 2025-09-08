AZ-Plus

Exporte in die USA sinken auf tiefsten Stand seit Ende 2021

Trotz schwieriger Bedingungen sind die USA wichtigster Abnehmer für deutsche Waren. Doch die Geschäfte laufen seit Monaten schlecht. Und das ist nicht das einzige Problem für Deutschlands Exporteure.
dpa |
Schwierige Zeiten für Deutschlands Exporteure im Geschäft mit den USA. (Symbolbild)
Schwierige Zeiten für Deutschlands Exporteure im Geschäft mit den USA. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa
Wiesbaden

Das Geschäft mit dem wichtigen US-Markt wird angesichts höherer Zollhürden für Deutschlands Exporteure immer mehr zur Belastung. Zwar gingen auch im Juli die meisten deutschen Ausfuhren in die Vereinigten Staaten. Allerdings gab es den vierten monatlichen Rückgang in Folge, wie das Statistische Bundesamt mitteilt - und den tiefsten Stand seit Dezember 2021.

Mit einem Warenwert von 11,1 Milliarden Euro waren die Exporte in die USA im Juli kalender- und saisonbereinigt 7,9 Prozent niedriger als im Juni 2025 und 14,1 Prozent geringer als ein Jahr zuvor. Auch die Geschäfte mit China und dem Vereinigten Königreich liefen im Juli schlechter.

Durchwachsene Juli-Bilanz

Insgesamt wurden den vorläufigen Ergebnissen der Wiesbadener Statistiker zufolge im Juli Waren "Made in Germany" im Wert von 130,2 Milliarden Euro ins Ausland geliefert. Das waren 0,6 Prozent weniger als im Juni des laufenden Jahres. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergab sich ein Plus von 1,4 Prozent.

Die Importe nach Deutschland blieben mit 115,4 Milliarden Euro im Vergleich zum Vormonat fast unverändert (minus 0,1 Prozent). Verglichen mit dem Juli 2024 errechneten die Statistiker ein Plus von 4,3 Prozent.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

