Die Gewerkschaft will seit Jahren einen Tarifvertrag erzwingen. Der Versand-Riese gibt sich gelassen, was den Ausstand angeht - Vorwürfe weist er zurück.

Ausgerechnet zum Shopping-Tag Black Friday hat Verdi zu Warnstreiks bei Amazon aufgerufen. Ziel ist es, den US-Riesen zum Abschluss rechtsverbindlicher Tarifverträge zu bringen, wie die Gewerkschaft mitteilt. "Massiven Einschüchterungen zum Trotz streiken die Amazon-Beschäftigten für die Anerkennung der Tarifverträge des Einzelhandels und einen Tarifvertrag Gute und Gesunde Arbeit", sagt Silke Zimmer, die im Verdi-Bundesvorstand für den Handel zuständig ist. Amazon betonte, das man zuverlässig liefere.

Laut Verdi sollen die Standorte in Leipzig, Bad Hersfeld, Dortmund, Werne, Rheinberg, Mönchengladbach, Frankenthal, Gera, Graben, Koblenz und Achim betroffen sein.

Gewerkschaft kritisiert digitale Tracker - Amazon widerspricht

Die Gewerkschaft kritisiert unter anderem, dass der Lohn der Beschäftigten bei Amazon oft nicht zum Leben reiche und gravierende körperliche Belastungen mit sich bringe. "Dazu gehören monotone Arbeitsabläufe in den Fulfillment Centern, schwere Lasten, aber auch die Strategie aggressiver betrieblicher Kontrolle des Handelsriesen." So würden die rund 40.000 Beschäftigten durch den Einsatz digitaler Tracker bei jedem Schritt in ihrer Arbeit überwacht.

Der Streiktag bei Amazon in Deutschland ist laut Verdi eingebettet in einen weltweiten Aktionstag des gewerkschaftlichen internationalen Dachverbands UNI Global unter dem Motto "Make Amazon Pay".

Amazon betonte angesichts der Ankündigung: "Wir liefern verlässlicher denn je." Der Konzern setzt in Deutschland etwa 13.000 saisonale Mitarbeiter ein. Die "immer gleichen pauschalen Vorwürfe" der Gewerkschaft weise man aber scharf zurück, erklärte ein Sprecher. So gebe es keine digitalen Tracker bei Amazon. "Wie in der Branche üblich, nutzen wir selbstverständlich ein Warenwirtschaftssystem. Dank sehr guter Prozesse und vorausschauender Planung haben unsere Mitarbeiter ein gut schaffbares Arbeitspensum."

Zudem erhöhe man jährlich die Löhne, der durchschnittliche Einstiegslohn liege bei 16,66 Euro pro Stunde. Mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer sei seit mehr als 5 Jahren im Unternehmen.