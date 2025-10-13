Dieses Event sollten Privatanleger nicht verpassen: Finanzexperten verraten ihre Tipps

Baader Trading, außerbörslicher Handelsplatz der Baader Bank macht mit ihren Partnern den Wertpapierhandel für alle zugänglich: Mit Kurswebseite und einem Finanzevent am 25. und 26. Oktober in München mit bekannten Analysten und Unternehmern sowie Stargast Ralf Schumacher.

13. Oktober 2025 - 08:03 Uhr

Private Altersvorsorge ist in aller Munde – viele Münchnerinnen und Münchner suchen neue Wege, ihr Geld sinnvoll anzulegen: Antworten liefert Baader Trading, das Handelsangebot der Baader Bank aus Unterschleißheim.

Antworten liefert , das Handelsangebot der Baader Bank aus Unterschleißheim und Ort für jede Order. Gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern bietet die Baader Bank hier den Zugang zum Handeln.

Die Baader Trading Days am 25. und 26. Oktober bieten einen Wissenszugang zu Experten-Know-how rund um das Thema Trading und Geldanlage und die Möglichkeit zum persönlichen Austausch mit Spezialisten und erfahrenen Anbietern oder ein erstes Reinschnuppern in den Finanzmarkt. © Baader Bank

Am 25. und 26. Oktober steht in München alles im Zeichen der erstmalig stattfindenden Baader Trading Days, bei denen sich Privatanlegerinnen und Privatanleger informieren und von mehr als 25 Finanzexpertinnen und -experten lernen können – darunter bekannte Namen wie Börsenanalyst Robert Halver, die Finanzjournalisten Birgit Wetjen und, eigens von der Wall Street angereist, Tim Schäfer sowie als Stargast Formel1-Fahrer und Unternehmer Ralf Schumacher.

Besucher der Trading Days erwarten zwei Tage voller informativer und spannender Vorträge und Einblicke in den Wertpapier- und Handelskosmos- und ein Lebkuchenherz. © Baader Bank

Idealer Einstieg in Börsenwissen

Spannende Inhalte und Themen zum Wertpapierhandel stehen auch nach der Veranstaltung auf der zur Verfügung: Dort finden Interessierte aktuelle Marktanalysen, Live-Kurse, Expertenvideos und tägliche Updates – alles kostenlos und ohne Registrierung.

Besonders beliebt sind Formate wie die börsentägliche "Closing Bell", die die wichtigsten Ereignisse des Handelstags in unter zwei Minuten gut verständlich auf den Punkt bringt, sowie die "Baader Trading Insights" mit Hintergrundgesprächen aus der Finanzwelt. Wer sich über aktuelle Markttrends informieren oder einfach besser verstehen will, wie Börse funktioniert, findet hier den idealen Einstieg.

Die blaue Glocke: Der Kauf und Verkauf findet vom Eröffnungsgong um 9:30 Uhr bis zum Schlussgong um 16:00 Uhr statt. Die meisten Broker und Handelsanbieter richten sich nach den Öffnungszeiten der jeweiligen Börse. © Baader Bank

Flexibel handeln – einfach, sicher und fair

verbindet technologische Innovation mit jahrzehntelanger Markterfahrung. Das Angebot richtet sich an alle, die selbst bestimmt investieren möchten – unabhängig von Vorkenntnissen. Dazu gehören zum Beispiel verlängerte Handelszeiten von 7:30 bis 23 Uhr, ab dem 25.10.2025 auch an den Wochenenden im außerbörslichen Handel, der Handel über die elektronische Handelsplattform der Börse München, gettex, und der 24/7-Kryptohandel.

Mit den auf der Kurswebseite ausgewiesenen Partnern können Privatanleger direkt und unkompliziert bei Baader Trading handeln – transparent, flexibel und zu fairen Konditionen.

Wir möchten den Wertpapierhandel öffnen und Hürden abbauen – mit Wissen, Transparenz und technischer Stärke. . Denn wer versteht, was an den Märkten passiert, trifft bessere Entscheidungen – und investiert selbstbewusster, erklärt Baader-Bank-Vorstand Oliver Riedel.

Die Börse erleben – live und digital

Ob auf den Baader Trading Days oder online: Baader Trading bringt das Wissen der Finanzprofis direkt zu den Menschen – verständlich, praxisnah und mit einem klaren Ziel: Finanzkompetenz für alle.

Wer sich informieren oder bei der nächsten Baader-Trading-Veranstaltung dabei sein möchte, findet alle Inhalte, Videos und Termine .