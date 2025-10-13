Diese Experten verraten, worauf es bei der Anlage wirklich ankommt

Die Finanzspezialisten der Pegasos Capital GmbH wissen, was zählt, wenn es um`s Geld geht: Vertrauen, Zeit und eine gute Strategie.

13. Oktober 2025 - 07:39 Uhr

Die meisten finanziellen Entscheidungen im Leben trifft man nicht zwischen Tür und Angel – sie sind eingebettet in Träume, Verantwortung und eine gewisse Lebensplanung. Wer Vermögen anlegt, denkt nicht nur an Zahlen. Es geht um die Familie, den Ruhestand oder vielleicht die eigene Firma. Genau hier setzt die Vermögensverwaltung von Pegasos Capital an: mit ihren Strategien, die ebenso individuell sind wie die Menschen dahinter.

Individuelle Strategien

Eine gute Anlagestrategie ist nie von der Stange. Wir arbeiten mit fünf klar strukturierten Konzepten für verschiedene Risiko-Rendite-Profile. Die Auswahl hängt vom Menschen ab – nicht vom Produkt. Melanie Frasheri, Vermögensverwalterin bei Pegasos Capital in München.

Dieser Fokus auf die persönliche Situation – ob Familienplanung, Erbschaft oder der Verkauf eines Unternehmens – macht den Unterschied. Und genau das ist der Vorteil eines unabhängigen Vermögensverwalters: Es gibt keine Vertriebsziele, keine versteckten Produktempfehlungen – nur den Kunden und das, was für ihn langfristig richtig und wichtig ist.

"Wer sein Vermögen langfristig sichern will, braucht mehr als einen guten Plan – er braucht jemanden, der ihn versteht." sagt Melanie Frasheri, Vermögensverwalterin bei Pegasos Capital. © Pegasos Capital GmbH

Denn Vermögensverwaltung ist keine Reaktion auf die Schlagzeile von gestern. Wer nur Trends jagt, verliert oft das Wesentliche aus dem Blickfeld. "Wir begleiten unsere Kunden über Jahre, oft über Generationen hinweg", so Frasheri. "Daraus entsteht ein tiefes Verständnis, das Vertrauen schafft."

Internationale Märkte bieten Chancen

Die Welt ist vernetzt – Chancen liegen heute nicht nur in Frankfurt oder London, sondern auch in New York, Shanghai und Tokio. Internationale Märkte bieten Zugang zu Innovationen und Wachstum. Sie ermöglichen eine breite Streuung, um Risiken zu reduzieren. Entscheidend ist, Kapitalmärkte gezielt zu nutzen – mit Weitblick und einem professionellen und erfahrenen Risikomanagement.

Die Welt ist vernetzt – Chancen liegen heute nicht nur in Frankfurt oder London, sondern auch in New York, Shanghai und Tokio. Internationale Märkte bieten Zugang zu Innovationen und Wachstum. © Adobe Stock

Denn genau das macht gute Vermögensverwaltung aus: Risiken steuern, ohne Chancen zu blockieren – mit Strategie zum Erfolg; so lautet die Firmenphilosophie der Pegasos Capital. "Gerade in volatilen Zeiten kommt es darauf an, Ruhe zu bewahren und dennoch handlungsfähig zu bleiben", sagt Frasheri. Der Kapitalmarkt belohnt nicht das nervöse Zucken – sondern das durchdachte Handeln.

Entscheidend ist, Kapitalmärkte gezielt zu nutzen. Das ist auch Teil der Pegasos-Strategien: langfristig denken und verantwortungsvoll handeln. © Pegasos Capital GmbH

Transparenz und Verantwortung

Und weil Werte heute nicht mehr nur in Prozentpunkten gemessen werden, spielt auch Nachhaltigkeit im Auswahlprozess der Vermögensverwaltung eine wichtige Rolle. Immer mehr Anleger möchten ihr Geld verantwortungsbewusst investieren – ohne auf Rendite zu verzichten. Auch das ist Teil der Pegasos-Strategien: langfristig denken und verantwortungsvoll handeln.

Transparenz ist dabei kein Modewort, sondern Grundvoraussetzung. Nur wenn Entscheidungen nachvollziehbar sind, kann eine echte Partnerschaft entstehen. Und so ist Diskretion ebenso selbstverständlich wie Offenheit.

In Zeiten in denen Börsenmärkte durchaus schwanken, stehen wir unseren Kunden persönlich zur Seite und verstecken uns nicht. Wir sind kein Call-Center. Jeder unserer Kunden ist uns persönlich bekannt und wird individuell betreut. Melanie Frasheri

Ob als Startpunkt für den Vermögensaufbau oder zur Strukturierung eines bereits bestehenden Vermögens – Frau Frasheri betont, dass bei der Pegasos Capital nicht die Masse im Vordergrund steht, sondern die Qualität und die Nähe zu ihren Kunden. "Denn wenn Expertise auf Individualität trifft, entsteht etwas Wertvolles: eine Beziehung, die wächst - genau wie ihr Vermögen."