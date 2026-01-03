Diese BMW-Jobs bringen am meisten Geld

BMW gehört zu den Unternehmen in München mit dem größten Umsatz und den meisten Mitarbeitern. Aber wie viel verdienen die eigentlich? Die AZ hat es zusammengetragen: von Fahrzeuglackierern über Ingenieure bis Vorsitzende.

Mitarbeiter von BMW arbeiten im Stammwerk in der Produktion an der Karosserie von verschiedenen Modellen des Autoherstellers. Sie verdienen besser als der Branchendurchschnitt.

Geht es um die Platzhirsche der Münchner Unternehmen, führt kein Weg an BMW vorbei. Die Autobauer machten im Jahr 2024 rund 142 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigen knapp 160.000 Mitarbeiter. Dort zu arbeiten, ist zweifelsohne mit einer Menge Prestige verknüpft. Aber wie viel Geld verdient man dort eigentlich? In einer Serie will die AZ das für die großen Firmen in München aufschlüsseln.

Die Chefs:

Wer an der Spitze eines solchen Aktienunternehmens steht, hat große Verantwortung – und viele Nullen auf dem Konto: Oliver Zipse, der Vorstandsvorsitzende, verdiente im Geschäftsjahr 2024 insgesamt 7.127.963 Euro. Dieser Lohn setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen: Zum einen aus der festen Vergütung (2.677.693 Euro), die Zipse in jedem Fall erhält und die neben der Grundvergütung auch einen Beitrag zur betrieblichen Altersversorgung umfasst. Zum anderen die variable Vergütung in Höhe von 4.450.000 Euro. Dazu gehören etwa Tantiemen für die Ergebnisse und die Leistung (jeweils 1.050.000 Euro). Ersteres zielt auf die Erreichung der finanziellen Ziele ab, Letzteres auf die Erfüllung der Geschäftsstrategie. Im Geschäftsbericht von BMW heißt es, dass diese Ziele "weitgehend erreicht" wurden. Darüber hinaus erhielt Zipse 2.350.000 Euro, die für mindestens vier Jahre in BMW-Aktien investiert werden müssen.

Oliver Zipse, Vorstandschef BMW, präsentiert den BMW iX3 bei der Weltpremiere vor Beginn der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA Mobility) als erstes Modell der Neuen Klasse von BMW. © Sven Hoppe

Die weiteren Vorstandsmitglieder wurden nach demselben Prinzip entlohnt. Sie verdienten insgesamt zwischen 3.372.541 Euro (Vertriebs-Chef Jochen Goller) und 3.945.693 Euro (Arbeitsdirektorin Ilka Horstmeier). Die höchsten Grundgehälter hatten mit 1.050.000 Euro Horstmeier, Frank Weber (Entwicklungs-Chef) und Milan Nedeljković (Produktions-Chef).

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wurden zwischen 35.333 Euro (erst Ende 2024 in den Aufsichtsrat gekommen) und 610.000 Euro (Vorsitz) ausgezahlt.

Die Arbeitnehmer:

Arbeitnehmer verdienten bei BMW in 2024 im Schnitt 99.622 Euro, wie aus dem Geschäftsbericht der Aktiengesellschaft hervorgeht. Genauer wird das Unternehmen selbst nicht. BMW ist zwar Mitglied im Arbeitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie und deshalb an den mit der IG Metall ausgehandelten Tarifvertrag gebunden. Aber das Unternehmen zahlt über dem Tarif, etwa durch leistungsbezogene Boni.

Die Online-Plattform Kununu gibt mehr Aufschluss: Bei der können Arbeitnehmer die Höhe ihres Gehalts angeben, woraus sich Durchschnittswerte für die einzelnen Berufsgruppen ergeben. Auffallend ist: Über alle Berufe hinweg verdienen BMW-Mitarbeiter über dem Branchen-Durchschnitt.

Jahresgehälter in der BMW-Produktion/Vertrieb:

Beruf Brutto-Gehalt (Euro) Durchschnitt in Deutschland

(DiD) (Euro) Schlüsselkundenbetreuer 85.000 73.200 Vertriebsmitarbeiter 59.800 51.000 Werkstattmeister 57.800 49.700 Automobilkaufmann und -frau 57.000 47.900 Elektroniker 51.200 41.200 Mechatroniker 50.500 41.200 KFZ-Techniker 48.200 34.900 Industriemechaniker 47.800 42.200 CNC-Fräser 46.000 41.500 Karosseriebauer 45.900 39.800 Monteur 43.600 37.800 Produktionsmitarbeiter 43.200 36.900 Fahrzeuglackierer 41.600 37.200 Produktionshelfer 38.400 31.700 Lagerist 35.200 31.300 Gabelstaplerfahrer 33.800 31.500

Jahresgehälter in der BMW-Entwicklung:

Beruf Brutto-Gehalt (Euro) Durchschnitt in Deutschland

(DiD) (Euro) Softwarearchitekt 99.100 85.400 Forschungsingenieur 94.700 69.000 Werkstoffingenieur 88.700 66.200 Data Engineer 86.800 65.700 Prozess-Ingenieur 86.700 65.000 Ingenieur 85.900 68.200 Informatik-Ingenieur 85.900 64.300 Entwicklungsingenieur 82.200 67.200 Produktentwickler 81.700 55.600 Wirtschaftsingenieur 81.400 65.400 Maschineningenieur 70.800 61.700

Jahresgehälter in der BMW-Leitung:

Beruf Brutto-Gehalt (Euro) Durchschnitt in Deutschland

(DiD) (Euro) Leiter Einkauf 129.600 79.300 Vertriebsleiterin 114.400 82.500 Strategie-Manager 113.900 79.100 Manager 111.700 79.600 Abteilungsleiter 106.300 72.400 Leiter Marketing 90.000 73.200 Leiter Qualitätsmanagement 89.500 74.200 Leiter Personal 87.500 79.100 Manager Business Development 86.000 67.300 Leiter Buchhaltung 85.400 67.800 Produktmanager 81.700 64.900 Terminmanager 77.600 53.500 Personalleiter 69.300 55.800 Produktionsleiter 43.000 47.200

Zu den Benefits, also freiwilligen Zusatzleistungen, gehören Gewinnbeteiligungen, betriebliche Altersvorsorge, die Möglichkeit, eine Vorzugsaktie zu erwerben, und der Aufbau eines persönlichen Vorsorgekapitals (eine steuerbegünstigte Altersvorsorge). Außerdem ist für Beschäftigte mit Metall-Tarifvertrag ein Urlaubsgeld vorgeschrieben, das rund 70 Prozent des Monatseinkommens entspricht, sowie ein gestaffeltes Weihnachtsgeld. Sechs Monate Betriebszugehörigkeit entsprechen 25 Prozent des Monatsverdiensts, zwölf Monate 35 Prozent, 24 Monate 45 Prozent und ab 36 Monaten sind es 55 Prozent.