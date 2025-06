DHL erhöht Preise für bestimmte Paket-Sendungen

Am deutschen Paketmarkt ist DHL Marktführer. Die Preise für Briefe und Pakete sind in den vergangenen Jahren schrittweise teurer geworden. Nun ist es bei bestimmten Sendungsarten mal wieder so weit.

dpa | 02. Juni 2025 - 11:05 Uhr

Pakete in einem DHL-Zentrum - manche Sendung wird künftig teurer. © Patrick Pleul/dpa

Bonn Beim Paketversand ins Ausland erhöht der Post-Konzern DHL die Preise. Der Transport eines bis zu zwei Kilogramm schweren Päckchens, das in EU-Staaten geschickt wird und das online frankiert wurde, kostet ab Juli 6,99 Euro und damit 50 Cent mehr als bislang, wie der Logistikkonzern in Bonn mitteilte. Ein bis zu fünf Kilo schweres Paket verteuert sich um einen Euro auf 20,49 Euro, wenn man es in der Filiale frankieren lässt. DHL begründet die neuen Preise mit höheren Kosten. Wer vorab die Paketmarke im Internet kauft, zahlt für ein bis zu fünf Kilo schweres EU-Paket 17,49 Euro - auch entspricht einem Preisaufschlag von einem Euro im Vergleich zum jetzigen Online-Preis. Bestimmte Sendungsarten ins Ausland - neben der EU auch in andere Weltregionen - verteuern sich ebenfalls etwas, andere hingegen nicht. Besonders kräftig fiel der Preisaufschlag für Sendungen nach Russland aus. Im Inland bleibt beim DHL-Paketversand weitgehend alles beim Alten, nur zwei Spezialprodukte werden teurer: Das Pluspäckchen, bei dem auch der Verpackungskarton im Preis enthalten ist, kostet künftig 8,19 Euro und damit 1,20 Euro mehr als bislang. Der Versand einer Rolle, die etwa zum Transport von Postern genutzt wird, schlägt mit 3,99 Euro zu Buche und ist damit doppelt so teuer wie bislang (1,99 Euro).