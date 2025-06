Das ist die Mogelpackung des Monats: Mars-Produkt hat es schon wieder geschafft

Die Verbraucherzentrale Hamburg hat wieder ein Produkt mit dem Titel Mogelpackung des Monats gekürt. Im Juni handelt es sich um einen Wiederholungstäter.

Regelmäßig kürt die Verbraucherzentrale Hamburg Produkte mit dem unrühmlichen Titel der Mogelpackung des Monats. Damit werden Waren ausgezeichnet, deren Inhalte zwar geschrumpft sind, die Preise hingegen gleichgeblieben oder sogar gestiegen sind. Im Fachjargon nennt man das Shrinkflation.

Im Juni geht der Titel der Mogelpackung des Jahres, mal wieder, an die Mars GmbH und ihre Minivarianten der Marken Mars, Snickers, Bounty, Twix und Milky Way.

Mogelpackung des Monats: Minis aus dem Hause Markt wiegen nun – bei gleichem Preis – 48 Gramm weniger

So hat der Konzern die Füllmenge der Minis von 275 Gramm auf 227 Gramm reduziert, den Preis von meist 3,99 Euro pro Packung aber behalten. Die entspricht einer Preiserhöhung von 21,1 Prozent.

Mogelpackung des Monats: Bei den Minis aus dem Hause Mars wurde der Inhalte reduziert, der Preis bleibt aber gleich. © Verbraucherzentrale Hamburg

In einer Stellungnahme vom 10. Juni schreibt die Mars GmbH: "(…) Auch wir sind vom weltweit spürbaren Inflationsdruck betroffen und müssen weiterhin erhebliche Kostensteigerungen von Rohstoffen (wie Kakao, Verpackungen, Milchprodukten, usw.) verkraften. Gleichzeitig investieren wir ständig in unsere Produktentwicklung, nachhaltige Lieferketten und Produktion. Wir versuchen, diese Kosten so weit wie möglich intern aufzufangen. Angesichts der aktuellen Marktbedingungen mussten wir die schwierige Entscheidung treffen, bei Teilen unseres Sortiments Anpassungen vorzunehmen und das Gewicht einer ausgewählten Anzahl unserer Packungen zu verändern. Konkret bedeutet dies, dass die Mini-Varianten unserer Produkte BOUNTY®, MARS®, MILKY WAY®, SNICKERS® und TWIX ® seit März 2025 von bisher 275 Gramm auf 227 Gramm angepasst wurden. (…)"

Gewicht bei den Mars Minis bereits sieben Mal verändert

Dass die Minis aus dem Hause Mars den unrühmlichen Titel der Mogelpackung des Monats verliehen bekommen, ist allerdings kein Einzelfall. Vielmehr sind die Mars-Produkte laut Verbraucherzentrale der Rekordhalter für Shrinkflation. Bereits sieben Mal in den vergangenen 16 Jahren hat der Konzern die Füllmenge bei den Minis verändert und dadurch den Einkaufspreis erhöht.

Der Preisanstieg seit 2009 liegt – mal bei sinkender, mal bei steigender Füllmenge – bei mindestens 121 Prozent. Im Vergleich dazu beträgt die allgemeine Inflationsrate für denselben Zeitraum nur rund 37 Prozent.

M&M’S mit einer versteckten Preiserhöhung von bis zu 25 Prozent

Noch höher fällt im Juni die Preiserhöhung bei den M&M’S, ebenfalls aus dem Hause Mars, aus. Auf den ersten Blick scheint dort der Preis von 3,99 Euro auf 2,99 Euro gesenkt worden zu sein, doch statt wie bisher 250 Gramm wurde der Inhalt um ganze 100 Gramm auf nur noch 150 Gramm reduziert. Das ergibt jeweils eine versteckte Preiserhöhung von bis zu 25 Prozent. Auch die Maxi-Packung wurde teurer – um rund 10 Prozent.

Bei den M&Ms beträgt die versteckte Preiserhöhung sogar 25 Prozent. © Verbraucherzentrale Hamburg

Neben den M&M’S Chocolate sind auch folgende Packungen von der Füllmengenreduzierung betroffen:

M&M’S Peanut von 250 g oder 220 g auf 150 g

M&M’S Crispy von 213 g oder 187 g auf 128 g

M&M’S Minis von 225 g auf 135 g

Auch die M&M's Party Packs sind geschrumpft: