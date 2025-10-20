Die Zwischenlagerung hoch radioaktiver Abfälle im Landkreis Landshut könnte sich noch lange ziehen. Denn die Endlager-Frage für den Atommüll aus den Kernkraftwerken ist noch nicht geklärt.

Zwischenlager-Leiter Markus Luginger öffnet die letzte von vielen Türen vom Kraftwerkseingang bis zum Aufbewahrungsort für die hoch radioaktiven Abfälle aus den Kernkraftwerken Isar (KKI) I und II im Landkreis Landshut. Ein kurzer Blick auf die etwa sechs Meter hohen Castor-Behälter.

Seit 2007 wurden sie nach und nach auf Schienen in die Halle gefahren und mit einem Kran abgestellt. 95 Behälter sind es inzwischen, bis 2028 sollen noch 30 weitere dazukommen. Dann stehen sie erst mal dort, im Brennelemente-Zwischenlager Isar in Niederaichbach. Wie lange, weiß heute niemand.

"Wir werden zur Mitte des Jahrhunderts kein betriebsbereites Endlager haben“, sagt Stefan Mirbeth in seinem Büro am Kraftwerksgelände. Er ist der Sprecher der bundeseigenen Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ), die das Lager in Niederaichbach betreibt.

Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme im Jahr 2007 ging man noch davon aus, dass ab den 2030er-Jahren ein Endlager im niedersächsischen Gorleben zur Verfügung steht, sagt Mirbeth. Für einen Zeitraum von 40 Jahren, also bis ins Jahr 2047, wurde das Zwischenlager in Niederaichbach deshalb genehmigt.

Die Standort-Frage wird wohl erst zwischen 2046 und 2068 geklärt

Das Endlager in Gorleben ist allerdings vom Tisch und die Bundesgesellschaft für Endlagerung geht davon aus, dass die Entscheidung über einen Standort zwischen 2046 und 2068 fallen wird. Die BGZ bereitet sich deshalb auf eine verlängerte Zwischenlagerung an den insgesamt 16 Standorten in Deutschland vor.

Stefan Mirbeth (l.) ist Pressesprecher der BGZ, Markus Luginger leitet das Brennelemente-Zwischenlager Isar. © Matthias Sedlmeier

Die erste Genehmigung läuft 2034 für das Zwischenlager Gorleben aus. Vor etwa zwei Wochen begann dort das Verfahren für die Verlängerung – eine Blaupause für die weiteren Standorte. Für Niederaichbach soll der neue Antrag Ende der 2030er-Jahre gestellt werden.

Bisher hat man keine Erfahrung mit einer Verlängerung

Mirbeth betont, dass hinter der ursprünglich festgelegten Betriebszeit von 40 Jahren kein Sicherheitsgedanke steckt, dass etwa nach dieser Zeit der Behälterdeckel nicht mehr funktioniert oder dergleichen. Dennoch: Mit einer verlängerten Zwischenlagerung gibt es bislang keine Praxiserfahrung.

Um Erkenntnisse zu sammeln, untersucht seit 2023 eine BGZ-Forschungsgruppe am Campus der Technischen Universität München in Garching das Langzeitverhalten von bestrahlten Brennelementen.

2007 ging in Niederaichbach das Zwischenlager, das bis 2019 „Bella“ hieß, in Betrieb. Darin lagern hochradioaktive Abfälle aus den Kernkraftwerken Isar I und II. © BGZ

Sorge vor Einflüssen von außen

Die langfristige Sicherheit, wenn die Behälter ungestört in der Halle stehen, ist das eine. Seit Russlands Angriff auf die Ukraine wachsen in der Bevölkerung aber Sorgen vor Einflüssen von außen, wie auch Niederaichbachs Bürgermeister Josef Klaus berichtet. Er ist Präsident der Asketa, einer bundesweiten Diskussionsplattform zwischen Bürgermeistern der Kommunen mit kerntechnischen Anlagen. Klaus selbst sehe die Gefahr durch Krieg und Terror für das Zwischenlager weniger groß – wegen der "gewaltigen Behälter“.

Zusätzliche Betonwand und Rund-um-die-Uhr-Überwachung

Zwar wird die Halle durchgehend überwacht und seit einem nachträglichen Umbau auch durch eine zusätzliche Betonwand geschützt, doch BGZ-Sprecher Mirbeth betont: "Der Behälter ist für uns der entscheidende Faktor.“ Die Castoren durchlaufen Tests, bei denen sie aus acht Metern in die Tiefe fallen, beschossen und Feuer ausgesetzt werden. Ein Szenario, mit dem Bürger die BGZ immer wieder konfrontieren, ist ein Flugzeugabsturz auf das Lager. "Natürlich wird das Gebäude dem nicht standhalten – aber der Behälter“, sagt Mirbeth.

Nur Abfall aus KKI – übrige Plätze sollen frei bleiben

Sieben solcher, etwa 120 Tonnen schweren Behälter wurden Ende März dieses Jahres aus dem englischen Sellafield per Schiff und Zug nach Niederaichbach transportiert. Bis 2005 hatten deutsche Kraftwerksbetreiber ihre Brennelemente zur Wiederaufbereitung nach England und Frankreich gebracht, Deutschland war gesetzlich verpflichtet, die dabei übrig bleibenden hoch radioaktiven Abfälle wieder zurückzuholen.

Per Zug kamen im April sieben Behälter aus der Wiederaufbereitung an. © Matthias Sedlmeier

Im Gegensatz zu früheren Castor-Transporten durch Deutschland gab es in diesem Frühjahr keine Störaktionen und nur wenige, kleine Proteste. Nach der Ankunft in Niederaichbach wurden auf die Behälter ein zusätzlicher Deckel und Sensoren zur Druckkontrolle montiert, Anfang August war die Einlagerung samt akribischer Dokumentation komplett abgeschlossen, wie Mirbeth erzählt.

So ist der weitere Zeitplan für restliche Brennelemente

Bis ins Jahr 2028 sollen noch die verbleibenden Brennelemente aus dem KKI II ins Lager kommen – auf kurzem Weg über das Gleis am Kraftwerksgelände, weite Transporte nach Niederaichbach stehen nicht mehr an. 125 von 152 Stellplätzen sind dann belegt.

Kapazität also für weitere Behälter mit Atommüll, etwa aus anderen Kraftwerken? Das sei ausgeschlossen, sagt Mirbeth. In Niederaichbach sollen nur Abfälle aus dem KKI gelagert werden. Die ungenutzten Stellplätze seien Folge der verkürzten Laufzeit der Atomkraftwerke.

Denn statt 2034 ging das KKI II als eines der letzten Atomkraftwerke in Deutschland im Jahr 2023 vom Netz. Der Rückbau schreitet voran – und die Infrastruktur um das Zwischenlager herum verschwindet. Für die BGZ geht es in den nächsten Jahren darum, autark zu werden. Deshalb laufen gerade Bauarbeiten für neue Funktions- und Wachgebäude, auch eine neue Zufahrt und eine eigene Zaunanlage sind nötig. Rund 60 Millionen Euro plant die BGZ auszugeben.

Standort-Gemeinden wollen Geld als Kompensation

Das Geld für diese Maßnahmen stammt aus einem von den Kraftwerksbetreibern finanzierten Fonds mit 24 Milliarden Euro, aus dem bundesweit die Zwischenlagerung und später auch die Endlagerung finanziert werden sollen.

Blick in die Lagerhalle: 95 von insgesamt 152 Behälter-Stellplätzen sind dort inzwischen belegt. © BGZ

Die Gemeinde Niederaichbach und die weiteren Kommunen mit Zwischenlagern in Deutschland fordern seit Jahren, ebenfalls Geld aus diesem Topf zu bekommen: zwei Millionen Euro pro Jahr und Standort als "Anerkennung für die immensen infrastrukturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lasten“, die die Kommunen tragen, wie es in einem Thesenpapier der Asketa heißt. Laut Niederaichbachs Bürgermeister sind die Gemeinden im Gespräch mit den zuständigen Bundestagsabgeordneten. "Es ist bekannt und mittlerweile angekommen“, sagt Josef Klaus.

Forderung: Fristen sollen eingehalten werden

Eine weitere Forderung der Asketa: Dass Fristen für die Endlagersuche möglichst verkürzt und zumindest eingehalten werden. Bei der Führung über das Kraftwerksgelände geht es auch an der von Preussenelektra betriebenen "Bereitstellungshalle“ vorbei.

Darin befinden sich schwach- und mittelradioaktive Abfälle – noch. Denn für diese Materialien ist mit dem Schacht Konrad in Salzgitter (Niedersachsen) inzwischen ein Endlager in Aussicht, das in den frühen 2030er-Jahren in Betrieb gehen soll.

Was die hoch radioaktiven Abfälle angeht, ist man davon noch weit entfernt – und die Sorge vor einem "De-facto-Endlager“ in Niederaichbach wächst. BGZ-Sprecher Mirbeth bekräftigt: "Wir werden deutlich länger als zunächst geplant zwischenlagern – aber es ist eine Interimslösung.“