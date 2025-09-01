AZ-Plus

Banken vergeben ein Fünftel mehr Kredite für Wohnimmobilien

Die Nachfrage von Verbrauchern nach Krediten für Häuser oder Wohnungen steigt. Auch Investoren kommen nach der Immobilienkrise zurück auf den Markt. Besonders in einem Bereich geht es steil bergauf.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Verbraucher fragen wieder mehr Finanzierungen für Immobilienkredite nach
Verbraucher fragen wieder mehr Finanzierungen für Immobilienkredite nach © Jan Woitas/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Frankfurt/Berlin

Verbraucher und Investoren fragen nach langer Flaute wieder zunehmend Immobilienkredite nach. Im ersten Halbjahr vergaben Banken neue Finanzierungen in Höhe von gut 70 Milliarden Euro - 17 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, teilte der Verband deutscher Pfandbriefbanken (VDP) mit. Besonders groß fiel das Plus bei Darlehen für Wohnimmobiliendarlehen aus: Sie legten um 22 Prozent auf 46 Milliarden Euro zu, so der Verband, der die wichtigsten Immobilienfinanzierer hierzulande vertritt.

"Offenbar haben sich Investoren und Privathaushalte inzwischen auf das neue Zinsniveau eingestellt", sagte VDP-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt. Dieses sei im langfristigen Vergleich günstig. Treiber für die steigenden Zahlen seien die starke Nachfrage nach Wohnraum und ein hoher Anlagedruck bei Investoren. Der Verband rechnet damit, dass die Nachfrage nach Immobilienkrediten im zweiten Halbjahr weiter steigt.

Immobilienmarkt kommt langsam aus der Krise

Die Zahlen zeigen, dass der deutsche Immobilienmarkt wieder Fahrt aufnimmt und sich auch Investoren wieder mehr engagieren - etwa bei Mehrfamilienhäusern. Auch für Gewerbeimmobilien, die unter der Krise bei Büros im Homeoffice-Trend leiden, wurden mehr Kredite vergeben. Hier stand aber nur ein Plus von 8,6 Prozent auf rund 24 Milliarden Euro. 

Bei Wohnimmobilien fiel der Anstieg bei Darlehen für Mehrfamilienhäuser besonders stark aus mit einem Plus von gut 30 Prozent. Kredite für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Eigentumswohnungen legten je um rund ein Fünftel zu.

Der Immobilienmarkt in Deutschland war nach jahrelangem Boom in die Krise gerutscht. Auslöser waren ein starker Zinsanstieg und rasant steigende Baukosten. Die Preise gaben nach dem Höhepunkt des Booms 2022 nach. Inzwischen haben sich die Zinsen stabilisiert, vielerorts ziehen die Preise wieder an.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.