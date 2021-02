Amazon-Gründer Bezos kündigt Rücktritt als Vorstandschef an

Jeff Bezos, der zweitreichste Mensch der Welt, wechselt beim Online-Handelsgiganten Amazon aus dem Chefsessel in den Aufsichtsrat. Aber dem dritten Quartal folgt ihm ein Amazon-Urgestein nach.

Der weltgrößte Online-Händler Amazon leitet einen Wechsel an seiner Konzernspitze ein. Unternehmensgründer Jeff Bezos wird den Vorstandsvorsitz im dritten Quartal 2021 an Andy Jassy abgeben, den Leiter des boomenden Cloud-Geschäfts.

Das teilte Amazon am Dienstag nach US-Börsenschluss in Seattle mit. Bezos dürfte danach aber als geschäftsführender Vorsitzender des dem Vorstand übergeordneten Verwaltungsrats weiterhin großen Einfluss ausüben.

Der 57-jährige Top-Manager gründete Amazon 1994 und baute das Unternehmen vom Online-Buchladen zum Billionen-Konzern auf. Mit einem geschätzten Vermögen von 188 Milliarden Dollar (155,4 Mrd Euro) ist Bezos derzeit dem "Bloomberg Billionaires Index" zufolge der zweitreichste Mensch der Welt.

Andy Jassy wird neuer CEO von Amazon

Zuerst hatte der US-Sender " " berichtet: Bezos verkündete den Schritt in einem internen Brief an Mitarbeiter. Darin heißt es: "Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass ich in diesem dritten Quartal zum Executive Chair des Amazon Board wechseln werde und Andy Jassy CEO wird." Bezos bleibt dem US-Versandhändler somit in einer Spitzenposition erhalten. Jassy ist ein Amazon-Urgestein: Laut "CNBC" kam der Manager schon 1997 zu Amazon, wenige Jahre nach der Gründung.