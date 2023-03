Adidas baut Vorstand um

Herzogenaurach

Der in die Krise gerutschte Sportartikelhersteller Adidas baut nach dem Wechsel des früheren Puma-Chefs Björn Gulden an die Konzernspitze den Vorstand weiter um. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch in Herzogenaurach mit. Adidas-Urgestein Roland Auschel, seit 33 Jahren bei der Drei-Streifen-Marke, davon zehn Jahre im Vorstand, werde zum 1. April aus dem Unternehmen ausscheiden und sein Amt an Arthur Hoeld übergeben. Der Däne Brian Grevy, bisher zuständig für den Markenauftritt, werde Adidas ebenfalls zum 31. März verlassen. Seine Aufgaben werde Vorstandschef Björn Gulden übernehmen.