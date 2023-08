Zwei Wochen bis zur Gamescom: Alles zu Tickets, Anreise und mehr

In zwei Wochen stürmen im Rahmen der Gamescom wieder tausende Gamer die Hallen der Kölner Messe. Die wichtigsten Infos rund um Tickets, Anreise und Aussteller.

Rund 265.000 Besucherinnen und Besucher waren es im vergangenen Jahr und auch 2023 werden wieder Zehntausende nach Köln pilgern, um sich vor Ort bei der Gamescom über kommende Videospiele zu informieren. Ein Überblick über die wichtigsten Infos für Gamerinnen und Gamer.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Wann startet die Gamescom?

Die Gamescom, die größte Videospielmesse der Welt, findet in diesem Jahr vom 23. bis 27. August statt. Videospielfans starten aber schon am 22. August in das Event, denn am Dienstag steigt die Opening Night Live. Am Mittwoch wird dann hoher Besuch erwartet. Vizekanzler Robert Habeck (53) hat sich zur offiziellen Eröffnung angekündigt. Für den Folgetag ist ein Rundgang geplant.

Was ist die Opening Night Live?

Der kanadische Videospieljournalist Geoff Keighley ist nicht nur der Mann hinter den jährlichen Game Awards, sondern seit einigen Jahren auch das Gesicht der Opening Night Live. Während der Show gibt es Ausblicke auf kommende Games, darunter auch wieder einige Weltpremieren, kurze Gespräche mit Entwicklerinnen sowie Entwicklern und mehr. Die Veranstaltung wird unter anderem via YouTube und Twitch zu sehen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Wann öffnet die Gamescom die Tore?

Am 23. August ist die Messe von 13:00 bis 19:00 Uhr geöffnet, der Mittwoch ist allerdings für Fachbesucher reserviert. Fans können die Gamescom am Donnerstag und Freitag zwischen 10:00 Uhr und 20:00 Uhr besuchen, Fachbesucher erhalten eine Stunde früher Zutritt. Am Samstag und Sonntag sind die Hallen von 09:00 bis 20:00 Uhr geöffnet.

Wie viel kosten die Tickets?

Tickets können Gamerinnen und Gamer online auf der Gamescom-Webseite erstehen. Ein Tagesticket für den Donnerstag, Freitag und Sonntag liegt bei 27 Euro, für den Samstag werden 36 Euro fällig. Ermäßigte Karten, unter anderem für Schülerinnen und Schüler sowie Azubis, gibt es entsprechend für 19,50 Euro respektive 28 Euro.

Tagestickets für Familien - maximal fünf Personen, davon höchstens zwei Erwachsene und mindestens ein Kind zwischen sieben bis zwölf Jahren - liegen bei 60 Euro und 75 Euro für den Samstag. Kinder zwischen vier und sechs Jahren erhalten den Zutritt kostenlos. Abendtickets, mit denen der Zugang erst ab 16:00 Uhr erlaubt ist, kosten neun Euro und elf Euro. Die Opening Night Live ist laut Veranstalter ausverkauft.

Altersbegrenzung und Jugendschutz

Ab einem Alter von zwölf Jahren ist Jugendlichen ein Messebesuch auch ohne Eltern erlaubt. Kinder zwischen vier und elf Jahren erhalten nur in Begleitung eines Erwachsenen Zutritt. Kindern unter vier Jahren ist der Besuch generell untersagt. Ein großer Teil der Messe soll für die gesamte Familie begehbar sein und so werden alle öffentlich einsehbaren Trailer und Spiele von der USK geprüft. Um Inhalte ab 16 Jahren und ab 18 Jahren in abgesonderten Bereichen anschauen zu können, müssen Besucherinnen und Besucher entsprechende farbige Bändchen vorzeigen, die an Ausgabestellen erhältlich sind und nur gegen Vorlage eines Lichtbildausweises ausgehändigt werden.

Wie komme ich zur Gamescom?

Einen ausführlichen Überblick über die unterschiedlichsten Anreisemöglichkeiten . Per Auto anreisende Gamerinnen und Gamer finden vom Autobahnring um Köln aus direkt zum Messegelände, Parkflächen sind ausgewiesen.

Via Zug könnte sich das Deutschland-Ticket anbieten, mit dem Reisende einen Monat lang für 49 Euro durch ganz Deutschland fahren und sämtliche Verkehrsmittel des öffentlichen Nahverkehrs nutzen können. Das Ticket gilt aber unter anderem nicht für ICEs oder ECs.

Welche Aussteller sind vertreten?

Zahlreiche namhafte und kleine Aussteller aus 60 Ländern werden bei der Gamescom 2023 auf einer Ausstellungsfläche von 230.000 Quadratmetern vertreten sein. Unter anderem zeigen Amazon Games, Bandai Namco Entertainment, Blizzard Entertainment, Devolver Digital, Microsoft Xbox, Nintendo, Sega, Ubisoft und Warner Bros. Neuigkeiten rund um die hauseigenen Spiele. Sony Interactive Entertainment oder auch THQ Nordic sind nicht dabei.