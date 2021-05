Zum Vatertag: Drei Apps, die Mann braucht

Selbstverständlich haben Männer die unterschiedlichsten Interessen, hier jedoch eine Auswahl an Apps, die im Leben vieler eine Bereicherung sein könnten.

Am 13. Mai wird wieder Vatertag gefeiert. Aber was zeichnet einen echten Kerl aus? Die Definitionen sind so unterschiedlich wie die Menschen selbst. Hier jedoch eine Auswahl an drei hilfreichen Apps, die im Leben und Alltag vieler Männer eine Bereicherung sein könnten.

"How to Tie a Tie Knot"

Wie bindet Mann eine Krawatte? Für iOS und Android gibt es zahlreiche Anwendungen, die dabei behilflich sind - egal ob es schließlich ein einfacher Knoten oder eine ausgefallenere Profi-Variante sein soll. Viele der erhältlichen Alternativen, darunter etwa für das iPhone, bieten Schritt-für-Schritt-Anleitungen für ihre Nutzer.

"Distiller"

Ein guter Whiskey oder ein besonderer Gin gefällig? Mit für iOS- und Android-Geräte erhalten Anwender nicht nur allerhand Informationen rund um Hochprozentiges, sondern finden auch zahlreiche Bewertungen und Eindrücke anderer Nutzer. So können Kenner schon im Vorhinein erahnen, ob sich etwa eine Anschaffung lohnt - oder womöglich ganz neue Favoriten finden.

"Fit Men Cook"

Viele Männer können nicht kochen? Es wird Zeit, mit diesem Vorurteil aufzuräumen. Wer auf der Suche nach Rezepten ist, kann beispielsweise einen Blick auf für iOS und Android werfen. Hier soll zudem die Gesundheit nicht zu kurz kommen. Die Anwendung bietet beispielsweise auch vegetarische Gerichte und Nährwertangaben. Einsteiger dürften zudem besonders von den enthaltenen Videoanleitungen profitieren.