Xbox, PlayStation, Amazon: Diese Spiele gibt es im Juni kostenlos

Wer eines der großen Games-Abos abgeschlossen hat, bekommt auch im Juni jede Menge Spiele gratis. Diese Games sind mit im Aufgebot.

Dank Amazon Prime Gaming, dem Xbox Game Pass, Games with Gold und PlayStation Plus bekommen Games-Aficionados jeden Monat kostenlosen Nachschub. Von kostenlosen Lootboxen und Skins über brandneue Vollversionen bis zu zeitlosen Klassikern. Diese Spiele können Zockerinnen und Zocker im Juni im Rahmen ihrer jeweiligen Abos abgreifen.

Amazon Prime Gaming

Abonnenten von Amazon Prime bekommen im Juni 13 Games gratis auf ihre Festplatten: Den Auftakt machten am 1. Juni das Sidescrolling-Beat-'em-up "Sengoku 2" und "Mutation Nation". Am 8. Juni folgen "Soccer Brawl" sowie das Rennspiel "Over Top". Eine Woche später fügt Amazon seinem Line-up drei weitere Spiele hinzu: "The Super Spy", "Top Hunter" und "SteamWorld Dig 2" sind dann ebenso in der Games-Auswahl von Amazon wie ab 22. Juni "Autonauts", "Revita" sowie die Enhanced Edition von "Neverwinter Nights". Am letzten Donnerstag im Juni, dem 29., kommen "Roguebook", "Once Upon a Jester" und "Gems of Destiny: Homeless Dwarf" zu Amazons Aufgebot hinzu.

Neben diesen Games erhalten Kundinnen und Kunden via Amazon Prime Gaming einige exklusive Inhalte in anderen Spielen. Mit dabei sind unter anderem Boni für "FIFA 23", "League of Legends" und "Overwatch 2". Die vollständige Liste finden Fans . Eine Mitgliedschaft bei Amazon Prime kostet aktuell einen regulären Preis von 8,99 Euro im Monat oder 89,90 Euro im Jahr.

PlayStation Plus

Wer für seine PS4 oder PS5 PlayStation Plus abonniert hat, bekommt im Juni drei Gratis-Spiele. In "NBA 2K23" gehen Hobby-Basketballer auf Körbejagd; in "Jurassic World Evolution 2" kümmern sie sich um einen Dino-Park und in "Trek to Yomi" beschützt Schwertkämpfer Hiroki alles, was ihm lieb und teuer ist. Alle drei Titel sind sowohl für die Last-Gen- als auch die Current-Gen-Konsole im Rahmen des PS-Plus-Abos (8,99 Euro monatlich; 24,99 Euro pro Quartal; 59,99 Euro jährlich) als Gratis-Download verfügbar.

Wem das nicht genügt, kann sich überlegen vom Standardtarif auf "PlayStation Plus Extra" (13,99 Euro monatlich; 39,99 Euro pro Quartal; 99,99 Euro jährlich) upzugraden. Hier ist ein großer enthalten. Wer Sonys Oldschool-Paket buchen und Zugriff auf PS1-, PS2-, PS3- sowie PSP-Titel haben möchte, muss für "PlayStation Plus Premium" noch etwas tiefer in die Tasche greifen (16,99 Euro monatlich; 49,99 Euro pro Quartal; 119,99 Euro jährlich).

Xbox Game Pass und Games with Gold

Halterinnen und Halter des kommen im Juni ebenfalls nicht zu kurz. Bereits neu im Sortiment sind seit letzter Woche "Chicory: A Colorful Tale", "Farworld Pioneers", "Car Mechanic Simulator 2021", "Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer" und "The Big Con". Am heutigen 6. Juni gesellen sich außerdem "Amnesia: The Bunker" und "Hypnospace Outlaw" hinzu - und nur zwei Tage später folgen "Rune Factory 4 Special" und "Stacking". Am 13. Juni komplettiert "Dordogne" die Neuzugänge im Juni. Zwei Tage später, am Donnerstag, den 15. Juni, ist dann allerdings der Stichtag für einige Spiele, die den Games Pass verlassen. Wer also an folgenden Titeln Interesse hat, sollte bis dahin noch reinschauen: "Bridge Constructor Portal"; "Chorus"; "Maneater"; "Mortal Shell"; "Serious Sam 4" und "Total War: Three Kingdoms".

Mit Ausnahme von "Farworld Pioneers" (Konsole und PC), "Stacking" (Konsole und PC) und "Total War: Three Kingdoms" (PC) sind alle genannten Titel sowohl über Xbox Cloud Gaming, die Xbox-Konsolen und PC im Rahmen des Game Pass verfügbar. Für Letzteren verlangt Microsoft auf der Konsole und am PC jeweils 9,99 Euro im Monat, wobei die PC-Variante außerdem den Service EA Play enthält. Im Game Pass Ultimate ist für 12,99 Euro im Monat zudem Xbox Live Gold enthalten - und somit die "Games with Gold" für die Xbox-Konsolen. Hier gibt es bereits "Adios", am 16. Juni kommt "The Vale: Shadow of the Crown" hinzu.