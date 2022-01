WhatsApp-Tricks: So schreiben Nutzer kursiv und mehr

Es gibt ganz einfache Tricks, wie Nutzerinnen und Nutzer von WhatsApp wichtige Textpassagen in ihren Nachrichten hervorheben können.

WhatsApp-Nutzerinnen und -Nutzer können bei dem Messenger auf Wunsch Textstellen anders formatieren und damit besonders hervorheben. Damit markieren sie beispielsweise wichtige Informationen. Sowohl auf iOS als auch Android ist dies möglich. Dazu reicht es aus, an den gewünschten Stellen Sonderzeichen zu setzen.

Kursiv, fett und durchgestrichen

Um einzelne Wörter oder eine Textpassage kursiv zu schreiben und somit beispielsweise ein Zitat zu kennzeichnen, nutzen Userinnen und User einen Unterstrich. Der ausgewählte Text muss beidseitig damit umschlossen werden. Beispiel: "Hallo, mein Name ist _Max_." Hier wäre "Max" kursiv geschrieben.

Um stattdessen eine ausgewählte Passage fett zu schreiben und sie somit besonders hervorzuheben, kommen Sternchen zum Einsatz. Beispiel: "Hast Du *nicht* gemacht!" In diesem Fall wäre das "nicht" fett hervorgehoben.

Zudem können Nutzerinnen und Nutzer auch Worte durchstreichen, etwa wenn sie einen geplanten Termin mit einem Freund oder einer Freundin verlegen möchten. Dabei hilft die Tilde. Beispiel: "Du, ~Samstag~ geht doch nicht. Wollen wir uns am Sonntag treffen?" Der "Samstag" wäre somit durchgestrichen.

Auch in Monospace lassen sich Textbausteine besonders hervorheben. WhatsApp zeigt dann eine nichtproportionale Schriftart an. Im Gegensatz zur sonst genutzten Schrift haben hier alle dargestellten Zeichen eine feste Breite. Normal benötigt ein "i" in einer Nachricht beispielsweise weniger Platz als ein "o". Dazu setzen Userinnen und User jeweils drei Gravis-Zeichen. Beispiel: "Schau mal, ich kann in ```Monospace``` schreiben." Entsprechend würde sich hier "Monospace" optisch vom Rest der Nachricht absetzen.

Schriftgröße anpassen

Nutzerinnen und Nutzer können diese Möglichkeiten zudem kombinieren. Beispiel: "Ich habe keine Lust auf ~Minecraft~. Lass uns eine Runde *FIFA* spielen." Hier wäre "Minecraft" durchgestrichen und "FIFA" fett geschrieben.

Zudem ist es möglich, auf dem eigenen Gerät die Schriftgröße von Nachrichten zu ändern. Android-User wählen über "Einstellungen", "Chats" und dann "Schriftgröße" zwischen den Optionen "Groß", "Mittel" und "Klein". Außerdem lässt sich die Größe in den generellen Einstellungen des Smartphones anpassen. iOS-Nutzer justieren in den iPhone-Einstellungen unter "Anzeige & Helligkeit" sowie unter "Bedienungshilfen" nach.