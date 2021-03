WhatsApp testet Selbstzerstörungsmodus für Bilder

Bei WhatsApp könnten bald selbstzerstörende Bilder zum Alltag gehören. Medienberichten zufolge testet der Messengerdienst derzeit ein entsprechendes Feature.

Kommt bald eine Selbstzerstörungsfunktion für versendete Bilder beim Messengerdienst WhatsApp? , arbeitet das zum Facebook-Konzern gehörende Unternehmen derzeit an einer Version, die es erlaubt, im Chat verschickte Bilder mit einem Countdown zu versehen. Nach Ablaufen dieses Zählers würde das Bild wieder gelöscht werden und steht dem Empfänger somit nur eine gewisse Zeit zur Verfügung. Derzeit würde dieser Selbstzerstörer-Modus nur von WhatsApp intern getestet.

Ein ähnliches Feature existiert bereits im Test in der Beta-Version des Dienstes für herkömmliche Nachrichten. Angeblich will der Anbieter auch verhindern, einen Screenshot von diesen Countdown-Meldungen anfertigen zu können. Wie dies technisch gelöst werden soll, ist bislang allerdings noch nicht ganz klar. Auch ein automatisches Herunterladen in die eigenen Dateien sei bei den Selbstzerstörer-Bildern ausgeschlossen.

Offensichtlich orientiert man sich am bereits bestehenden Feature von Instagram Direct. Dort ist es bereits möglich, selbstlöschende Bilder und Videos zu versenden.